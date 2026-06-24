NATO atribuie contracte de 19 milioane de euro unei firme din România. BlueSpace va furniza echipamente de securitate

BlueSpace Technology, companie românească specializată în securitate cibernetică și echipamente pentru protecția informațiilor clasificate, a anunțat marți semnarea a două contracte cu structuri NATO. Valoarea totală a acordurilor se ridică la 19 milioane de euro. Contractele vizează furnizarea de echipamente TEMPEST și vor fi implementate în România. Potrivit companiei, proiectele vor susține dezvoltarea de tehnologii avansate și crearea de locuri de muncă înalt specializate.

BlueSpace Technology a anunțat semnarea a două noi contracte cu structuri NATO, valoarea cumulată a acestora ridicându-se la 19 milioane de euro. Compania românească va furniza echipamente TEMPEST, destinate protejării și procesării informațiilor clasificate în conformitate cu standardele Alianței Nord-Atlantice (NATO).

Reprezentanții companiei au precizat că implementarea proiectelor va genera valoare adăugată în economia românească, prin dezvoltarea de produse cu un grad ridicat de complexitate tehnologică și prin susținerea unor locuri de muncă ce necesită competențe specializate.

În contextul atribuirii acestor contracte, conducerea companiei consideră că succesul obținut confirmă competitivitatea industriei românești pe piețele internaționale cu standarde ridicate de selecție.

„Atribuirea acestor contracte de către structurile specializate ale NATO unei companii din România confirmă un principiu fundamental al concurenței internaționale: respectarea strictă a criteriilor stabilite, egalitatea de șanse și evaluarea bazată exclusiv pe performanța și conformitatea ofertelor depuse”, a declarat Constantin Pintilie, CEO și fondator al BlueSpace Technology.

Produsele care fac obiectul noilor contracte sunt echipamente TEMPEST, o categorie specializată de sisteme utilizate pentru protecția informațiilor clasificate împotriva riscurilor asociate emisiilor electromagnetice neautorizate.

Aceste echipamente sunt înregistrate în NATO Information Assurance Product Catalogue (NIAPC), catalogul oficial al Alianței care include produse certificate pentru utilizarea în procesele de gestionare și prelucrare a informațiilor clasificate.

Înregistrarea în acest catalog reprezintă o condiție esențială pentru accesul furnizorilor la proiectele NATO din domeniul securității informațiilor, fiind rezultatul unor procese riguroase de testare și certificare.

Noile contracte consolidează astfel prezența companiei românești într-un segment tehnologic de nișă, caracterizat prin standarde tehnice și de securitate extrem de ridicate.

Contractele anunțate acum nu reprezintă primul proiect derulat de companie pentru NATO. Potrivit informațiilor furnizate de BlueSpace Technology, acestea vin în continuarea a șapte comenzi anterioare pentru furnizarea unor echipamente similare.

Valoarea cumulată a acelor contracte precedente s-a apropiat de 400.000 de euro, ceea ce indică o extindere semnificativă a colaborării dintre compania românească și structurile Alianței.

Înființată în 2016, BlueSpace Technology activează în domeniul securității cibernetice și al protecției informațiilor clasificate. Compania este certificată ca producător și furnizor de echipamente TEMPEST, iar produsele sale sunt înregistrate în NATO Information Assurance Product Catalogue (NIAPC), documentul de referință al NATO pentru produsele destinate securității informațiilor.

Prin semnarea celor două noi contracte, compania își extinde portofoliul de proiecte internaționale și își consolidează poziția în sectorul tehnologiilor de securitate utilizate de structurile NATO.