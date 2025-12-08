Decizia de suspendare a Elbit Systems vine în contextul unei investigații interne extinse, declanșată după ce mai mulți angajați ai Agenției NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA) au fost plasați sub anchetă pentru presupuse fapte de luare de mită.

Conform informațiilor publicate de Follow the Money, agenția a decis la 31 iulie să oprească participarea companiei israeliene la licitațiile în curs și să blocheze accesul la noi proceduri. Măsura reprezintă una dintre cele mai drastice intervenții ale NSPA din ultimii ani.

Tot în cadrul anchetei, un bărbat de cetățenie italiană, considerat strâns legat de Elbit, este vizat de un mandat internațional de arestare pentru presupusa sa implicare în acordarea de mită unor angajați ai agenției. Poliția belgiană a confirmat că mandatul a fost emis la finalul lunii septembrie, în baza unor dovezi colectate în cooperare cu autoritățile din Luxemburg.

Investigațiile continuă în Belgia și Luxemburg, acolo unde se află sediul NSPA și unde sunt analizate posibile încălcări ale procedurilor interne privind atribuirea contractelor. În paralel, două anchete deschise anterior în Statele Unite au fost oprite subit în luna iulie, fără explicații publice, fapt ce a alimentat speculații referitoare la posibile influențe politice în gestionarea dosarului.

Și contextul mai larg al activității NSPA a influențat intensitatea verificărilor. De la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, agenția și-a extins semnificativ rolul în achizițiile comune destinate statelor membre, gestionând în 2024 un buget total estimat la 9,5 miliarde de euro, aproape triplu comparativ cu anul 2021. Creșterea volumului contractelor a determinat o presiune suplimentară pentru transparență și monitorizare.

România figurează printre statele membre ale alianței care au în derulare contracte majore cu Elbit Systems, în special prin programele de modernizare a dotărilor militare. Ministerul Apărării a semnat un acord multianual vizând achiziția a șapte sisteme de drone de supraveghere Watchkeeper X, fiecare sistem incluzând trei aparate. În total, programul prevede livrarea a 21 de drone, pentru care valoarea contractului multianual este estimată la 400 de milioane de euro, arată Defense România.

Până în prezent, România a încheiat un prim contract subsecvent, în valoare de 180 de milioane de dolari, pentru livrarea a trei drone din pachetul total. Programul este considerat unul strategic, fiind destinat consolidării capacităților de supraveghere aeriană la granița estică a NATO.

Suspendarea temporară a companiei din procedurile NSPA ridică, însă, întrebări privind eventualele întârzieri în livrarea unor echipamente esențiale pentru statele europene. Documentele consultate de jurnaliștii internaționali arată că o parte dintre contractele deja atribuite Elbit sunt în prezent blocate sau reevaluate, ceea ce ar putea afecta planificarea și calendarul unor programe de înzestrare.

Elbit Systems are, de-a lungul ultimului deceniu, o prezență semnificativă în achizițiile NATO, compania furnizând muniție, sisteme de vedere pe timp de noapte, echipamente pentru aeronave și tehnologii avansate pentru diverse arme din dotarea statelor membre. O parte din aceste contracte au valori confidențiale, ceea ce face dificilă estimarea exactă a volumului total al colaborării cu alianța.

Potrivit unei scrisori interne redactate de un manager superior al NSPA, document consultat de Follow the Money și partenerii săi media, măsura a fost impusă ca urmare a apariției unor „acuzații grave care indică faptul că este probabil ca furnizorii să se fi angajat în practici sancționabile, inclusiv nereguli în atribuirea contractelor”. În aceeași situație se află și Orion Advanced Systems, o filială a Elbit, suspendată în aceeași zi.

Această decizie a afectat mai multe contracte aflate în derulare, blocând procese logistice și amânând livrări pentru forțele armate din mai multe state membre. În absența unor clarificări oficiale din partea alianței, rămâne incert cât timp se vor prelungi restricțiile aplicate companiei și care va fi impactul direct asupra programelor de achiziții comune.

În momentul redactării articolului, nici NATO, nici NSPA nu au furnizat comentarii suplimentare. Portavocea alianței, Allison Hart, a declarat anterior că responsabilitatea privind investigarea „acuzațiilor de comportament necorespunzător la locul de muncă din partea directorului general al NSPA” revine consiliului de supraveghere al agenției.

Elbit Systems rămâne cel mai mare producător de armament din Israel, raportând pentru anul 2024 o cifră de afaceri de aproape 7 miliarde de dolari. Compania produce drone, sisteme blindate, muniție și o gamă largă de echipamente militare, ocupând poziția 25 în clasamentul global al companiilor de apărare întocmit de SIPRI.