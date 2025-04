Un incident grav a avut loc vineri dimineață în orașul Balașiha, situat la est de Moscova, unde o explozie puternică a distrus un autoturism parcat în apropierea unui bloc destinat pensionarilor militari.

În urma deflagrației, generalul Yaroslav Moskalik, un înalt ofițer al armatei ruse, și-a pierdut viața, potrivit mai multor surse media locale, inclusiv canalele Telegram Mash și Shot.

Moskalik deținea funcția de adjunct al șefului Direcției Operațiuni Principale din cadrul Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, o poziție-cheie în structura militară a Federației Ruse. Detalii oficiale privind circumstanțele morții sale nu au fost încă oferite de autorități, iar agenția internațională Reuters menționează că nu a reușit să verifice independent informațiile.

Explozia s-a produs în jurul orei 10:40, în microdistrictul Aviatorov, o zonă rezidențială construită special pentru foști militari. Potrivit canalelor Baza și 112, deflagrația a provenit de la un Volkswagen parcat lângă imobilul în care locuia Moskalik.

Sursele afirmă că dispozitivul exploziv era amplasat în apropierea sistemului de alimentare cu gaz al mașinii și ar fi fost declanșat de la distanță în momentul în care ofițerul s-a apropiat de vehicul.

Martorii au relatat că explozia a spart geamurile apartamentelor de la parter și a afectat alte mașini aflate în zonă. Ulterior, autoturismul a fost cuprins de flăcări, dar incendiul a fost stins rapid de intervenția pompierilor. Ancheta inițiată a dus la descoperirea fragmentelor unui dispozitiv exploziv improvizat, fapt ce întărește suspiciunile privind un atentat planificat.

Deși inițial presa a raportat moartea unei singure persoane, ziarul Kommersant indică posibilitatea ca un al doilea individ – șoferul vehiculului sau un pasager – să fi fost de asemenea ucis. Informația nu a fost confirmată din surse oficiale până în acest moment.

