Rusia este în doliu! Duminică, la vârsta de 57 de ani, a încetat din viață omul de afaceri și investitorul Mikhail Kenin, cofondator al dezvoltatorului Samolet, potrivit unei declarații a companiei citate de Interfax.

Cuza morții sale nu este însă specificată în mesajul transmis de companie.

Conform celor mai recente informații din baza de date SPARK, menționate de RBK, Mikhail Kenin deținea cea mai mare participație la Samolet – 29,12% – companie care este cel mai important dezvoltator imobiliar din Rusia și se specializează în construcția de locuințe. În urma creșterii semnificative a ratei cheie stabilite de Banca Centrală, vânzările Samolet au înregistrat anul trecut o scădere de 17%, iar în ultimul trimestru declinul a ajuns la 45%.

În luna noiembrie, Kenin a încercat să își înstrăineze pachetul de acțiuni din companie, evaluat pe piață la peste 26 de miliarde de ruble, au relatat pentru Forbes anumite surse.

„Lucrurile sunt foarte rele acolo”, a declarat unul dintre aceștia. „Iar vânzarea este una dintre opțiunile pentru dezvoltarea evenimentelor”, a adăugat el.

Conform altor persoane intervievate de publicație, și ceilalți acționari luau în calcul să renunțe la participațiile deținute în Samolet.

În prezent, una din cinci companii de construcții din Rusia se confruntă cu riscul de faliment, acestea având deja întârzieri de cel puțin șase luni în finalizarea proiectelor, a declarat luni vicepremierul Marat Khusnullin, responsabil de domeniu. El a avertizat că, dacă rata cheie a Băncii Centrale se va menține la un nivel ridicat și statul nu va relua sprijinul pentru creditele ipotecare, proporția dezvoltatorilor aflați în pericol ar putea ajunge la 30%.

În altă ordine de idei, amintim că recent, jurnalistul olandez Derk Sauer, fondator al cotidianului „Moscow Times” în 1992 și cunoscut susținător al presei independente, a murit joi, 31 iulie 2025, la vârsta de 72 de ani, în urma unui accident petrecut în Grecia în luna iunie.

Sauer suferise o leziune la spate în timpul unui accident de navigație. După ce a primit îngrijiri medicale la Atena, a fost transferat în Olanda, unde și-a pierdut viața în locuința sa de vacanță.

Vestea tristă a fost făcută publică de familia sa – soția și cei trei fii.

„În ultimele sale zile, Derek mi-a cerut să le mulţumesc tuturor persoanelor care au contribuit să facă din Moscow Times cea mai remarcabilă media de astăzi”, a scris fiul său pe rețelele sociale.

În 1992, Derk Sauer a pus bazele „Moscow Times”, un cotidian rus în limba engleză. Inițial destinat comunității de expatriați, publicația a atras rapid un public mai larg datorită reportajelor sale despre politică și mediul de afaceri din Rusia. Sauer a vândut „Moscow Times” în 2005, însă în 2017 l-a recumpărat, transformându-l într-o platformă media digitală.

Guvernul de la Moscova a clasificat această media drept „organizaţie indezirabilă” în 2024, interzicându-i desfășurarea activităților pe teritoriul Rusiei.

După declanșarea războiului din Ucraina, în februarie 2022, jurnalistul a relocat „Moscow Times” la Amsterdam, în Olanda. Tot cu sprijinul său, televiziunea independentă TV Rain (Dozhd) și redacția publicației ruse în exil Meduza s-au mutat în același oraș, contribuind astfel la formarea unui important centru al presei ruse independente aflate în exil. Mai multe puteți citi aici.