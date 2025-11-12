Dimineața începe pentru mulți cu același ritual: sunetul cafetierei, mirosul boabelor proaspăt măcinate și primele înghițituri de cafea care trezesc simțurile. Pentru unii, cafeaua este doar o băutură; pentru alții, un moment de răgaz înainte de agitația zilei.

Unii iubitori de cafea preferă să o pregătească acasă, în timp ce alții preferă să se oprească la o cafenea în drum spre locul de muncă și să cumpere una.

Totuși, prețurile destul de ridicate în anumite cafenele încep să-și facă simțită prezența în buzunarele celor care achiziționează zilnic această băutură.

Prețurile cafelelor diferă în funcție de tipul de cafea pe care îl preferi, dar și de mărimea paharului și de alte elemente precum frișcă etc.

La una dintre cele mai populare cafenele din România, prețurile pentru băuturi sunt următoarele:

Caramel Macchiato – de la 26,90 lei

Caffe Mocha – de la 23,90 lei

Caffe Latte – de la 20,90 lei

Caffe Americano – de la 18,90 lei

Ceai – de la 16,90 lei

La o altă cafenea la fel de populară, prețurile sunt următoarele:

Double espresso (80ml) – 15 lei

Long Black Medium – 15 lei

Caffe Latte – de la 16 lei

Cappuccino – de la 16 lei

Cafelele de la un popular lanț fast-food în România au următoarele prețuri:

Decaf Caramel Macchiato – de la 14,50 lei

Caramel Macchiato – de la 14,50 lei

Latte Macchiato – de la 13,50 lei

Flat White – de la 12 lei

Cappuccino – de la 11,50 lei

Caffe Latte – de la 11,50 lei

Espresso Macchiato – de la 9,50 lei

Cafe Americano – de la 8,50 lei

Ceai – de la 8,50 lei

Cei care preferă să-și facă acasă cafeaua au mai multe modalități la îndemână. Cea mai ieftină dintre ele este cafeaua la ibric. Cafeaua care poate fi folosită pentru această metodă costă între 8,19 și 53,69 de lei.

O altă modalitate de a face cafea acasă este cu ajutorul aparatelor de cafea cu capsule. Prețul acestora diferă în funcție de modelul de aparat achiziționat. În general, prețurile pentru capsule sunt între 10 și 69,99 lei.

Mai există și aparatele de cafea care necesită boabe nemăcinate, aceste aparate fiind, de cele mai multe ori, mult mai scumpe. Cafeaua boabe costă și ea diferit în funcție de marcă și de gramajul sacului.

În general, prețurile pentru cafeaua boabe este între 20,99 și 152,89 de lei.

Pentru cei care aleg să-și prepare cafeaua acasă, economiile pot fi semnificative, chiar și atunci când includem costul aparatelor. Cea mai simplă variantă este cafeaua la ibric, pentru care un pachet de cafea măcinată de 250 de grame, costând, în medie, între 20 și 30 de lei, permite prepararea a aproximativ 25 de cești, ceea ce înseamnă un cost de aproximativ un leu pe ceașcă. Comparativ cu o cafea de cafenea, care poate ajunge la 16 lei per porție, diferența este substanțială, economisind astfel circa 15 lei la fiecare ceașcă.

Aparatele cu capsule reprezintă o altă opțiune, mai comodă, dar cu un cost inițial de aproximativ 400 de lei, care, amortizat pe 12 luni, înseamnă circa 33 de lei pe lună. Capsulele adaugă între 1 și 3 lei pe ceașcă, ceea ce duce la un cost lunar total între 63 și 153 de lei pentru 30 de cești. În comparație, același consum la cafenea ar costa aproximativ 480 de lei, rezultând o economie de 330 până la 420 de lei pe lună.

Cea mai performantă, dar și mai scumpă, este varianta aparatelor cu boabe. Dacă ne referim la modelele puțin mai scumpe, care costă între 1.500 și 2.000 de lei, amortizarea pe trei ani aduce un cost lunar de 42–56 de lei. La aceasta se adaugă prețul cafelei boabe, aproximativ un leu pe ceașcă, rezultând un total lunar de 72–86 de lei. Comparativ cu prețul cafelei la cafenea, consumul zilnic la aparatul cu boabe aduce o economie estimată de circa 400 de lei pe lună, chiar și incluzând aparatul scump.