„Ziua Q” reprezintă un prag tehnologic teoretic: momentul în care calculatoarele cuantice ating suficientă putere pentru a compromite metodele de criptare clasice (RSA, ECC și altele).

Sistemele actuale de securitate se bazează pe probleme matematice extrem de dificile pentru calculatoarele tradiționale. Însă, în cazul calculului cuantic, anumite algoritme ar putea reduce dramatic timpul necesar pentru rezolvarea acestor probleme.

Această schimbare nu ar afecta doar criptografia, ci întreg ecosistemul digital global.

Criptografia modernă se bazează pe două principii fundamentale:

dificultatea factorizării numerelor mari

complexitatea discret-logaritmică

În contextul Quantum computing, aceste probleme pot deveni tractabile prin algoritmi specifici, ceea ce ar permite:

decriptarea comunicațiilor securizate

accesul la date sensibile stocate

compromiterea sistemelor de autentificare

Un aspect critic evidențiat de cercetători este atacul de tip „harvest now, decrypt later”.

Acesta presupune că atacatorii pot:

intercepta astăzi date criptate le stochează pe termen lung le decriptează ulterior, când tehnologia cuantică devine disponibilă

Această strategie face ca datele aparent „sigure” în prezent să fie vulnerabile în viitor.

Domeniile expuse riscului în contextul „Zilei Q” sunt:

Nr. Domeniu Descriere Exemple de impact 1 Infrastructuri critice Sisteme esențiale pentru funcționarea societății și economiei Rețele energetice, distribuția apei, infrastructuri industriale 2 Sectorul financiar Ecosistemul bancar și digital de plăți Tranzacții electronice, conturi bancare, criptomonede 3 Sectorul guvernamental Structuri de stat și securitate națională Date clasificate, comunicații strategice, apărare cibernetică 4 Date personale Informații individuale sensibile stocate digital Date medicale, juridice, identități digitale pe termen lung

Conform direcțiilor promovate de Google, tranziția către noi standarde de securitate trebuie să înceapă înainte ca sistemele cuantice să devină suficient de puternice pentru atacuri reale.

Compania a început deja implementarea unor măsuri experimentale de protecție în produse precum Google Chrome, ca parte a unui proces mai amplu de adaptare la criptografia post-cuantică.

Criptografia post-cuantică (PQC) ar putea fi soluția

Criptografia post-cuantică reprezintă un set de algoritmi proiectați să reziste atât atacurilor clasice, cât și celor cuantice.

Caracteristici cheie:

nu depind de factorizare sau logaritmi discreți

sunt rezistente la algoritmi cuantici cunoscuți

sunt concepuți pentru implementare pe infrastructura existentă

Adoptarea PQC este considerată esențială pentru menținerea securității digitale globale.