Amenzi de până la 1.900 de dolari pentru informațiile false de pe rețelele sociale. Noile reguli se aplică în Vietnam din 1 iulie

Vietnam va aplica, începând de miercuri, 1 iulie, noi sancțiuni pentru persoanele care distribuie informații false pe rețelele sociale. Autoritățile susțin că măsurile urmăresc combaterea conținutului ilegal, însă mai multe organizații pentru drepturile omului consideră că acestea pot fi folosite împotriva vocilor critice.

Un nou decret al guvernului vietnamez intră în vigoare miercuri și introduce amenzi pentru persoanele care răspândesc informații false pe platformele de socializare.

Potrivit presei de stat, sancțiunile cuprinse între 20 și 30 de milioane de dong, echivalentul a aproximativ 770-1.150 de dolari, se aplică pentru distribuirea de conținut inventat, distorsionat sau defăimător care afectează reputația instituțiilor, organizațiilor sau persoanelor.

De asemenea, autoritățile vor sancționa utilizatorii care promovează prostituția sau traficul de persoane, publică materiale obscene ori distribuie conținut despre care statul susține că afectează tradițiile naționale, transmite China Daily.

Decretul prevede sancțiuni și pentru publicarea pe platforme precum Facebook sau X a unor imagini explicite cu violență, inclusiv asasinate sau alte scene considerate tulburătoare.

Totodată, vor fi amendate persoanele care distribuie opere fără acordul deținătorilor drepturilor de autor, inclusiv articole jurnalistice.

În ceea ce privește instituțiile de presă, noile reguli stabilesc aceeași sancțiune pentru organizațiile media care nu notifică autoritățile atunci când creează conturi pe rețele sociale, pagini de internet, canale sau grupuri pe platforme naționale ori internaționale.

Cele mai severe sancțiuni, de până la 50 de milioane de dong, aproximativ 1.900 de dolari, vor fi aplicate persoanelor care publică materiale pe care autoritățile le consideră că distorsionează istoria, neagă realizările revoluționare, afectează unitatea națională, aduc ofensă religiilor sau incită la discriminare rasială ori de gen.

La sfârșitul anului 2024, Vietnam a introdus și obligația ca utilizatorii rețelelor sociale să își verifice identitatea înainte de a putea publica orice tip de conținut pe aceste platforme.

Mai multe organizații neguvernamentale susțin că noile prevederi pot fi folosite împotriva disidenților și a persoanelor care critică autoritățile.

Vietnam este considerat una dintre cele mai restrictive țări în ceea ce privește libertatea presei și libertatea de exprimare. De mai mulți ani, autoritățile condamnă bloggeri și opozanți pe motiv că ar răspândi propagandă împotriva statului.

Potrivit clasamentului realizat de Reporteri fără Frontiere, Vietnam ocupă locul 174 din 180 de state în indicele mondial al libertății presei. De asemenea, Human Rights Watch susține că cel puțin 160 de activiști sunt deținuți în mod arbitrar în această țară.