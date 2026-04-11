Cazul analizat de avocatul Gelu Pușcaș pornește de la o situație concretă între doi proprietari din același bloc. Proprietarul de la etajul 8 a provocat în mod repetat inundații în apartamentul de la etajul 7, iar persoana afectată s-a adresat instanței.

Reclamantul a cerut obligarea vecinului să acopere toate costurile provocate de pagube, dar și să își repare instalațiile defecte. În plus, a solicitat înlocuirea instalației de alimentare cu apă și repararea sifonului de pardoseală.

În urma expertizei tehnice realizate în dosar, s-a constatat că defecțiunile nu au fost întâmplătoare, ci au avut legătură directă cu modul în care proprietarul și-a întreținut instalațiile.

Expertul a arătat că avariile au fost consecința unor defecțiuni care nu pot fi puse decât pe seama unei mentenanțe deficitare a instalațiilor apartamentului respectiv, în contextul în care durata de viață a acestora fusese depășită, iar uzura fizică și morală era evidentă.

Analiza tehnică a evidențiat faptul că instalațiile ar fi trebuit înlocuite cu mult timp înainte. Conductele de apă rece ar fi trebuit schimbate încă din anul 1984, iar cele de apă caldă menajeră în jurul anului 2000. Cu toate acestea, ele au fost înlocuite abia ulterior, cel mai probabil după apariția unor avarii.

Expertiza a indicat că tocmai aceste defecțiuni repetate ale componentelor instalației au generat infiltrațiile de apă care au afectat apartamentul vecin.

Instanța a reținut că aceste elemente nu reprezintă situații imprevizibile, ci consecința directă a neîndeplinirii obligației de întreținere, transmite avocatul Gelu Pușcaș.

În motivarea deciziei, instanța a arătat că proprietarul apartamentului nu și-a îndeplinit obligația de a întreține corespunzător instalațiile din locuință.

Această conduită a fost încadrată ca faptă ilicită, în sensul art. 1357 din Codul civil, ceea ce atrage răspunderea pentru prejudiciul produs.

Judecătorii au stabilit că proprietarul trebuie să suporte integral consecințele acestor defecțiuni, inclusiv costurile generate de pagubele produse vecinului.

Din această speță rezultă clar că proprietarii au obligații concrete în raport cu bunurile și instalațiile din apartamentele lor. Aceștia trebuie să mențină instalațiile în stare bună de funcționare, să asigure mentenanța periodică și să înlocuiască elementele uzate sau care și-au depășit durata de viață.

Nerespectarea acestor obligații poate duce la răspunderea pentru întregul prejudiciu cauzat, indiferent de amploarea acestuia.