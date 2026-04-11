Instanța a stabilit că lipsa întreținerii instalațiilor a dus direct la producerea inundațiilor între două apartamente
Cazul analizat de avocatul Gelu Pușcaș pornește de la o situație concretă între doi proprietari din același bloc. Proprietarul de la etajul 8 a provocat în mod repetat inundații în apartamentul de la etajul 7, iar persoana afectată s-a adresat instanței.
Reclamantul a cerut obligarea vecinului să acopere toate costurile provocate de pagube, dar și să își repare instalațiile defecte. În plus, a solicitat înlocuirea instalației de alimentare cu apă și repararea sifonului de pardoseală.
În urma expertizei tehnice realizate în dosar, s-a constatat că defecțiunile nu au fost întâmplătoare, ci au avut legătură directă cu modul în care proprietarul și-a întreținut instalațiile.
Expertul a arătat că avariile au fost consecința unor defecțiuni care nu pot fi puse decât pe seama unei mentenanțe deficitare a instalațiilor apartamentului respectiv, în contextul în care durata de viață a acestora fusese depășită, iar uzura fizică și morală era evidentă.
Conductele și componentele instalației depășiseră durata de viață, iar avariile au fost considerate cauza directă a pagubelor
Analiza tehnică a evidențiat faptul că instalațiile ar fi trebuit înlocuite cu mult timp înainte. Conductele de apă rece ar fi trebuit schimbate încă din anul 1984, iar cele de apă caldă menajeră în jurul anului 2000. Cu toate acestea, ele au fost înlocuite abia ulterior, cel mai probabil după apariția unor avarii.
Expertiza a indicat că tocmai aceste defecțiuni repetate ale componentelor instalației au generat infiltrațiile de apă care au afectat apartamentul vecin.
Instanța a reținut că aceste elemente nu reprezintă situații imprevizibile, ci consecința directă a neîndeplinirii obligației de întreținere, transmite avocatul Gelu Pușcaș.
Tribunalul a stabilit că neglijența proprietarului reprezintă faptă ilicită conform Codului civil
În motivarea deciziei, instanța a arătat că proprietarul apartamentului nu și-a îndeplinit obligația de a întreține corespunzător instalațiile din locuință.
Această conduită a fost încadrată ca faptă ilicită, în sensul art. 1357 din Codul civil, ceea ce atrage răspunderea pentru prejudiciul produs.
Judecătorii au stabilit că proprietarul trebuie să suporte integral consecințele acestor defecțiuni, inclusiv costurile generate de pagubele produse vecinului.
Decizia confirmă obligațiile legale ale proprietarilor privind întreținerea și înlocuirea instalațiilor uzate
Din această speță rezultă clar că proprietarii au obligații concrete în raport cu bunurile și instalațiile din apartamentele lor. Aceștia trebuie să mențină instalațiile în stare bună de funcționare, să asigure mentenanța periodică și să înlocuiască elementele uzate sau care și-au depășit durata de viață.
Nerespectarea acestor obligații poate duce la răspunderea pentru întregul prejudiciu cauzat, indiferent de amploarea acestuia.
„ALERTĂ PROPRIETAR! LIPSA MENTENANȚEI INSTALAȚIILOR PROPRIETARULUI ȘI DEPĂȘIREA DURATEI DE VIAȚĂ, ATRAG RĂSPUNDEREA ACESTUIA
Speță – proprietarul de la etajul 8 a tot inundat proprietarul de la etajul 7. Cel de la etajul 7 s-a adresat instanței de judecată și a solicitat obligarea celui de la etajul 8 să-i achite toate costurile și a solicitat obligarea acestuia să-și schimbe instalația proprie de alimentare cu apa și să-și repare sifonul de pardoseală.
În cadrul expertizei s-a reținut de către expert ca proprietarul de la 8 nu și-a întreținut propria instalație și nu și-a schimbat elementele de tip racord, robineți etc pentru a preîntâmpina aparația unor inundații.
„Expertul concluzionează, în baza unei analize tehnice de principiu ”efect-cauză”, că avariile au fost consecința unor defecțiuni ce nu pot fi puse decât pe seama unei mentenanțe deficitare a instalațiilor aferente apartamentului nr. 33, pe fondul duratei de viață depășite și uzurii fizice și morale.
Se constată că, deși conductele inițiale de legătură la obiectele sanitare din apartamentul 33 ar fi trebuit înlocuite încă din anul 1984 (cele de apă rece), respectiv din anul 2000 (cele de apă caldă menajeră), ele au fost înlocuite ulterior acestei date, cel mai probabil ca urmare a apariției unor avarii la conductele preexistente. Or, tocmai avariile survenite la astfel de componente de instalații sunt identificate drept cauze ale inundațiilor ce au provocat pagube apartamentului proprietatea reclamantului.
Tribunalul reține că proprietarul apartamentului nr. 33, în speță, intimata pârâtă xx, nu și-a îndeplinit obligația de întreţinere corespunzătoare a apartamentului deţinut în proprietate, respectiv a instalaţiilor din dotarea tehnică a proprietăţii individuale, conduită ce se circumscrie unei fapte ilicite, în accepțiunea art. 1357 c.civ”.
Fiind o speță de Curte de Apel ar trebui reținut faptul că:
a) proprietarul are obligația de a își menține în bună stare de funcționare propriul imobil și propriile instalații și echipamente;
b) proprietarul are obligația de a își asigura mentenanța instalațiilor și echipamentelor;
c) proprietarul are obligația de a își schimba/înlocui instalațiile, echipamentele sau parte din instalație care este uzată sau și-a depășit durata de viață;
d) proprietarul care nu respectă aceste reguli, urmează a răspunde pentru întregul prejudiciu cauzat.
MĂ BUCURĂ o astfel de decizie. Vine și arată că nu doar asociația are obligații ci ȘI PROPRIETARUL. ȘI PROPRIETARUL are obligații în raport cu bunurile și echipamentele ori instalațiile care îi aparțin”, transmite avocatul Gelu Pușcaș într-o postare pe Facebook.
