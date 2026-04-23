Premierul Ulf Kristersson a declarat, într-o conferință de presă, că efectele războiului se resimt tot mai puternic în economia suedeză. Dacă inițial impactul era considerat limitat, acesta a evoluat rapid către un nivel semnificativ, ceea ce ridică îngrijorări privind stabilitatea economică.

„Deocamdată nu avem în vedere instituirea unui sistem de raționalizare. Dar suntem pregătiți pentru această eventualitate și, dacă va fi cazul, vom anunța acest lucru cu mult timp înainte”, a declarat premierul Ulf Kristersson.

Potrivit acestuia, principalele riscuri vizează creșterea inflației și încetinirea economiei, pe fondul scumpirii energiei și al perturbărilor din lanțurile de aprovizionare.

Tensiunile din zona Golfului Persic, în special confruntările legate de Strâmtoarea Ormuz — rută prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul și gazele la nivel global — au generat creșteri rapide ale prețurilor la energie. Acest fenomen se propagă în lanț către economiile europene, inclusiv Suedia.

Creșterea costurilor la combustibili afectează atât populația, cât și mediul de afaceri, prin scumpirea transportului, a producției și a bunurilor de consum.

Ministrul de Finanțe, Elisabeth Svantesson, a descris situația drept una excepțională.

„Aceasta este cea mai gravă criză energetică dintr-o perioadă foarte lungă de timp”, a declarat oficialul.

În acest context, autoritățile nu exclud măsuri mai dure dacă situația se prelungește.

„ar putea fi luată în considerare raţionalizarea combustibilului, dar am începe prin a emite o recomandare de conservare a combustibilului” şi de prioritizare a transportului public.

Pentru a limita impactul asupra populației, guvernul suedez a introdus reduceri de taxe la benzină și motorină. Aceste măsuri au ca scop temperarea creșterii prețurilor și protejarea puterii de cumpărare a cetățenilor.

În paralel, autoritățile analizează scenarii alternative pentru a reduce dependența de combustibilii fosili. Printre soluțiile discutate se numără creșterea producției de energie din surse regenerabile — solară, eoliană și hidroelectrică — dar și menținerea rolului energiei nucleare în mixul energetic.

Dacă situația se agravează, Suedia ar putea introduce treptat măsuri de limitare a consumului. Într-o primă etapă, autoritățile ar urma să recomande reducerea utilizării combustibililor și să încurajeze transportul public, înainte de a trece la eventuale restricții.

Un astfel de scenariu ar marca o schimbare majoră pentru una dintre cele mai stabile economii europene și ar reflecta amploarea impactului geopolitic asupra sectorului energetic.

Guvernul de la Stockholm urmează să publice, la 1 mai, noi prognoze economice actualizate, care vor oferi o imagine mai clară asupra efectelor crizei și asupra măsurilor ce ar putea fi adoptate.

Evoluțiile din perioada următoare vor fi esențiale pentru stabilirea direcției economice a Suediei, dar și pentru evaluarea riscurilor la nivel european, în condițiile în care criza energetică are deja implicații globale.