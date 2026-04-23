Potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în primele trei luni din 2026 au fost înregistrate 1.829 de proceduri de insolvență, în creștere cu 14,31% față de aceeași perioadă din 2025, când au fost raportate 1.600 de cazuri.

Doar în luna martie 2026, la nivel național, au fost consemnate 738 de insolvențe. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în municipiul București, cu 373 de insolvențe, urmat de județele Bihor, Cluj, Timiș, Ilfov, Prahova, Arad și Maramureș.

La polul opus, cele mai puține cazuri au fost raportate în Caraș-Severin, cu 8 insolvențe, urmat de Botoșani, Covasna și Harghita, fiecare cu câte 11 cazuri.

Pe domenii de activitate, cele mai afectate sectoare sunt comerțul, construcțiile, transportul și depozitarea, precum și industria prelucrătoare, unde s-au înregistrat cele mai multe proceduri, chiar dacă unele dintre acestea au înregistrat scăderi procentuale față de anul precedent.

În acest context, Ministerul Economiei a pus în transparență decizională un proiect de lege care vizează modificarea regulilor privind insolvența persoanelor fizice.

Principala propunere este reducerea pragului necesar pentru elaborarea unui plan de rambursare a datoriilor la nivelul a 10 salarii minime. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a explicat că statul trebuie să ofere soluții pentru persoanele care ajung în imposibilitatea de a-și plăti datoriile din motive obiective.

După finalizarea etapei de consultare publică și avizare, proiectul urmează să fie transmis Guvernului pentru aprobare.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a transmis că persoanele aflate în dificultate financiară pot apela la legislația actuală privind insolvența pentru a-și restructura sau chiar șterge datoriile și pentru a opri executările silite.

Pentru deschiderea procedurii sunt necesare mai multe condiții, printre care notificarea creditorilor cu cel puțin 30 de zile înainte, prezentarea situației veniturilor și a documentelor relevante, precum și depunerea cazierului judiciar și fiscal.

Există trei tipuri principale de proceduri. Prima este cea bazată pe un plan de rambursare, aplicabilă în cazul datoriilor mai mari, care presupune plata unei părți din sumă pe o perioadă de până la cinci ani. A doua este procedura simplificată, destinată persoanelor fără venituri sau bunuri, unde datoriile pot fi șterse după o perioadă de supraveghere. A treia este procedura judiciară prin lichidare de active, aplicată în cazul persoanelor care nu au capacitatea de a acoperi datoriile într-un interval rezonabil.