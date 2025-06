Nominalizarea trebuie să fie însă confirmată de Senatul SUA. Reuters a relatat în premieră această decizie, care vine într-un moment în care aliații europeni și unele voci din Partidul Republican manifestă îngrijorări legate de o posibilă diminuare a rolului SUA în cadrul NATO.

The North Atlantic Council has approved the nomination of Lieutenant General Alexus G. Grynkewich, 🇺🇸 Air Force, to the post of Supreme Allied Commander Europe.

He will succeed General Christopher G. Cavoli, 🇺🇸 Army.

— NATO Spokesperson (@NATOpress) June 5, 2025