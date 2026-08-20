Tratamentul pentru obezitate nu e compensat în România. Cât plătește un pacient într-un an

Într-un grup de pacienți, o femeie întreabă: injecția pentru slăbit e compensată sau o plătesc din buzunar? Are recomandare de la endocrinolog pentru tratamentul obezității. Vrea doar să știe cât o va costa.

Răspunsul vine repede, de la alți pacienți: nu, nu e compensată. Statul decontează integral doar medicamentul pentru diabet zaharat de tip 2, prin programul național de diabet, pentru cine se încadrează în protocol. Pentru obezitate, indiferent de medicament, lista de compensare nu prevede nimic.

Gratuitatea vine de la diagnostic, nu de la semnătura de pe rețetă. Poți avea rețetă de la cel mai bun diabetolog din țară; dacă diagnosticul tău e obezitate, și nu diabet de tip 2, plătești integral.

Prețurile sunt reglementate și la fel în toate farmaciile. Semaglutida, cea mai cunoscută substanță din clasa GLP-1, costă între 770 și 1.030 de lei pe lună la dozele aprobate pentru obezitate. Tirzepatida, cealaltă substanță injectabilă aprobată, între 1.150 și 2.200 de lei pe lună. Medicamentul de diabet, pe care unii îl folosesc pentru slăbit fără să aibă diabet, în jur de 370 de lei pe lună, plătit tot integral.

Pe an, asta înseamnă între 9.300 și 26.400 de lei pentru variantele de obezitate, cu peste 20.000 de lei diferență între cea mai ieftină și cea mai scumpă. Dacă vrei cifrele, comparația costurilor anuale între cele trei substanțe le are pe toate, la prețurile de acum.

O precizare pentru cine citește din interiorul grupurilor de pacienți: da, mulți plătesc în practică mai puțin, împărțind un stilou cu concentrație mai mare pe mai multe săptămâni. E o practică în afara prospectului, care ține de discuția fiecăruia cu medicul lui. Cifrele din articol sunt prețurile de listă, la dozele din prospect, și de la ele pornește orice plan.

Unul ține de ambalaj. La medicamentul de diabet, cutia pentru dozele de întreținere are trei stilouri, adică trei luni de tratament, iar mulți văd prețul ei la raft și cred că atât costă o singură lună. Costul lunar real, recalculat pe ambalaj, e de trei ori mai mic.

Celălalt ține de doze. Între treapta de jos și cea de sus a schemei e o diferență de mii de lei pe an, iar prețurile actualizate pe fiecare treaptă de doză ți-o arată exact. Dacă medicul îți spune că poți rămâne pe o doză de mijloc, discuția aia valorează bani adevărați.

Fă-ți bugetul pe doza de întreținere pe un an întreg. Primele luni sunt de obicei cele mai ieftine, pentru că doza de început e mică; costul real se vede abia când ajungi la doza care ți se potrivește și rămâi pe ea, lună de lună. Obezitatea e boală cronică, iar tratamentul se întinde pe ani.

S-ar putea schimba ceva? Franța decontează din iunie 2026, prima țară din Uniunea Europeană, iar la București ideea a fost rostită la finele lui 2025. Merită urmărit. Până atunci, răspunsul la întrebarea din grup rămâne același: cu bani. Măcar să fie numărați corect.