Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu, principala legătură rutieră dintre România și Bulgaria, va fi închis complet pentru două zile, începând cu 4 noiembrie 2025, ora 09:00, până pe 5 noiembrie, ora 09:00. Măsura este necesară pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și renovare a structurii, conform autorităților bulgare.

În prima zi, 4 noiembrie, traficul rutier va fi suspendat pentru toate categoriile de autovehicule între orele 09:00 și 21:00. Aceasta înseamnă că nici autoturismele, nici transporturile comerciale nu vor putea circula pe pod în acest interval.

De marți seară, începând cu ora 21:00, restricțiile vor fi aplicate doar vehiculelor de marfă, indiferent de tonaj, până miercuri dimineața, la ora 09:00.

În această perioadă, vor putea circula numai autovehiculele destinate transportului de persoane, astfel încât cetățenii să poată traversa frontiera fără a fi afectați de oprirea traficului de marfă.

Autoritățile recomandă planificarea călătoriilor cu atenție și respectarea semnalizărilor puse la fața locului, pentru a evita blocajele și întârzierile.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în Bulgaria să utilizeze punctele alternative de trecere a frontierei.

Acestea includ:

Vidin – Calafat,

Kardam – Negru Vodă,

Silistra – Ostrov Călăraşi,

Dobromir – Krushari,

Kainardzha – Lipniţa.

Utilizarea acestor rute poate reduce timpul de așteptare și riscul de blocaje pe principalele drumuri internaționale.

Pentru transportul cu feribotul, autoritățile indică rutele:

Nikopol – Turnu Măgurele (www.feribot-eurobac.ro),

Svishtov – Zimnicea (www.ferry.bg),

Oryahovo – Bechet (www.ferryboat.bg),

Aydemir (Silistra) – Chiciu (Călăraşi) (www.spikaferry.com).

Aceste rute oferă o alternativă sigură pentru traversarea Dunării, mai ales pentru cei care transportă marfă sau călătoresc cu vehicule mai mari.

În contextul închiderii Podului Prieteniei, autoritățile recomandă cetățenilor să urmărească informațiile actualizate oferite de poliția de frontieră și să verifice eventualele timpi de așteptare la punctele alternative. Respectarea acestor recomandări va contribui la fluidizarea traficului și la evitarea aglomerațiilor.

Cetățenii români care se află în Bulgaria și se confruntă cu dificultăți pot solicita sprijin consular la Ambasada României de la Sofia, la numerele de telefon: +35929712858 și +35929733510.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

În situații speciale sau urgente, românii pot folosi telefonul de urgență al Ambasadei: +359879440758. Acest serviciu este disponibil pentru probleme care necesită intervenție imediată, inclusiv accidente, situații medicale urgente sau alte dificultăți întâlnite pe teritoriul Bulgariei.

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că respectarea indicațiilor autorităților locale și folosirea rutelor alternative contribuie la siguranța cetățenilor și la evitarea unor întârzieri neprevăzute în timpul călătoriilor internaționale.

Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse, deschis circulației în 1954, reprezintă unul dintre cele mai circulate puncte de legătură rutieră între România și Bulgaria, fiind traversat zilnic de mii de vehicule de transport internațional.

Lucrările de întreținere și modernizare sunt esențiale pentru menținerea siguranței rutiere și pentru asigurarea unui trafic fluent, în contextul creșterii constante a fluxurilor comerciale pe traseul nord–sud.