Începând cu 1 aprilie 2026, odată cu debutul semestrului de vară în Germania, unii studenți pot beneficia de scutirea de taxa de licență TV, cunoscută sub numele de GEZ, transmite KA Insider.

Această facilitate se aplică celor care încep studiile în acest semestru și care sunt eligibili pentru BAföG, sprijinul financiar acordat de statul german pentru studenți.

Sistemul universitar german prevede în mod obișnuit începerea studiilor în semestrul de iarnă, însă există programe care permit începerea cursurilor și în semestrul de vară, ceea ce deschide accesul la această scutire pentru o nouă categorie de studenți.

Chiar dacă sunt îndeplinite condițiile, scutirea de taxa TV nu se acordă automat. Pentru a evita plata sumei lunare de 18,36 euro, beneficiarii trebuie să depună o cerere la Beitragsservice, instituția responsabilă cu colectarea taxei.

Cererea trebuie să fie însoțită de documente care dovedesc acordarea BAföG. Fără aceste documente, solicitarea nu poate fi procesată.

Regulile nu se aplică doar cetățenilor germani. Studenții din alte țări ale Uniunii Europene pot beneficia de această scutire, dacă primesc un sprijin financiar similar în țara de origine. În aceste cazuri, este necesară depunerea unei cereri speciale, însoțită de documentele justificative care atestă dreptul la sprijin financiar.

Un element important al noilor reguli este posibilitatea de a recupera banii plătiți anterior. Autoritățile permit acordarea scutirii retroactive pentru o perioadă de până la trei ani, dacă solicitantul poate demonstra că a fost eligibil în tot acest interval.

Această prevedere permite returnarea sumelor achitate în mod inutil, însă procedura presupune prezentarea unor documente clare și justificări care să confirme eligibilitatea.

Specialiștii recomandă ca cererea de scutire să fie depusă cât mai devreme, pentru a evita acumularea de sume restante sau eventuale penalități.

În situațiile în care decizia privind acordarea BAföG nu a fost încă emisă, plata taxei trebuie continuată temporar. Ulterior, în cazul aprobării sprijinului financiar, sumele plătite pot fi recuperate conform procedurilor stabilite.