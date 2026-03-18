Uniunea Europeană pregătește modificări majore în legislația privind fuziunile corporative pentru a sprijini creșterea companiilor europene și pentru a le face mai competitive în raport cu gigantii din Statele Unite și China. Această decizie vine după ce intervențiile statelor membre în tranzacții importante au împiedicat consolidarea unor campioni europeni.

„Deși o astfel de intervenție este permisă în temeiul tratatelor și al regulamentului privind fuziunile economice din motive precum securitatea națională, este posibil ca unele cazuri să fi împiedicat în mod inutil extinderea”, se arată în documentul aflat în dezbaterea Comisiei Europene și consultat de FT.

Conform unui document consultat de Financial Times, Comisia Europeană dorește să limiteze capacitatea statelor naționale de a bloca preluările corporative, cu scopul de a crea o piață unică mai integrată și mai competitivă. Modificările propuse prevăd clarificarea circumstanțelor în care intervențiile statelor sunt justificate, oferind companiilor mai multă predictibilitate.

„Orientările revizuite ar putea clarifica circumstanțele în care astfel de intervenții sunt justificate, creând astfel o certitudine sporită pentru întreprinderi”, se precizează.

Mai multe intervenții ale statelor membre în domeniul bancar au atras atenția Bruxellesului:

Germania s-a opus preluării Commerzbank de către UniCredit din Italia.

Spania a blocat fuziunea dintre BBVA și Banco Sabadell.

Italia a folosit „puteri de aur” pentru a bloca oferta publică de cumpărare a Unicredit asupra rivalului său, Banco BPM.

Aceste cazuri ilustrează riscul fragmentării pieței unice și subliniază nevoia de reguli clare pentru consolidarea companiilor paneuropene capabile să concureze internațional.

Comisia Europeană afirmă că va continua să prevină concentrarea excesivă a pieței, însă dorește totodată să promoveze „o extindere pro-competitivă care să întărească competitivitatea globală a Europei”.

Comisarul pentru concurență, Teresa Ribera, a subliniat că politica de fuziuni nu poate rezolva singură provocările competiționale ale Europei și a evidențiat necesitatea aprofundării pieței unice, în special în sectoare strategice precum telecomunicațiile.

Liderii UE vor discuta aceste modificări în cadrul summitului de joi de la Bruxelles. Într-o scrisoare adresată șefilor de stat și de guvern, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că noile reguli vor sprijini fuziunile care:

construiesc o scară pro-competitivă;

încurajează integrarea pieței unice;

promovează actorii paneuropeni.

În același timp, von der Leyen a precizat că fiecare tranzacție va continua să fie examinate atent pentru a preveni apariția monopolurilor sau oligopolurilor și pentru a menține accesibilitatea pentru companiile și cetățenii UE.