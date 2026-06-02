Nadia Comăneci a vizitat magazinul DALB din The Grand Avenue din Hotelul Marriott care găzduiește colecția „Perfect 10”

Nadia Comăneci a lansat, zilele trecute, colecția „Perfect 10 by Nadia Comăneci”, un proiect dedicat celebrării momentului în care România marchează jumătate de secol de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii mondiale. Colecția include 11 modele create împreună cu designerul Florina Farcaș, iar piesele sunt produse în România, la fabrica Pandora din Focșani. Mesajul central al colecției este inspirat din valorile care au definit cariera Nadiei Comăneci: disciplina, eleganța, perseverența și încrederea în sine.

Cu această ocazie, marea sportivă a vizitat galeria The Grand Avenue, însoțită și de Bart Conner, situată la parterul hotelului JW Marriott Bucharest Grand Hotel, acolo unde se află boutique-ul DALB Concept Store, singurul magazin din țară unde pot fi admirate și probate ținutele din această colecție specială. Totodată, celebra gimnastă a participat la un dineu organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român și găzduit de restaurantul Olea din cadrul hotelului, la care au participat oficiali din țara noastră și din străinătate, precum și sportivi din domeniul care a adus României numeroase medalii de-a lungul anilor.

În momentul lansării, Nadia Comăneci a declarat că proiectul își propune să transforme spiritul performanței sportive într-un simbol al feminității și al rafinamentului. Aceasta a subliniat că „perfecțiunea este ascunsă în lucrurile mici” și i-a încurajat pe români să își urmeze propriul „10 perfect”.

Florina Farcaș, designerul colecției „Perfect 10 by Nadia Comăneci”:

„Nu este o colecție despre performanță ostentativă, ci despre precizie, calm și prezență – despre acea formă de putere care nu are nevoie să fie stridentă pentru a fi memorabilă. Conceptul „Born to Redefine Limits” devine firul narativ al întregii colecții, transpus prin siluete minimaliste, proporții contemporane și detalii tehnice reinterpretate într-o estetică sofisticată, aflată la granița dintre functional wear și high-end fashion. Fiecare piesă este gândită pentru oameni care poartă forța în tăcere și eleganța în mișcare.”

Mihaela Dulgheru, DALB Concept Store:

„Lansarea colecției „Perfect 10 by Nadia Comăneci” este o bucurie pentru noi, mai ales că suntem primul magazin fizic care găzduiește aceste produse cu semnătura inconfundabilă a marii noastre gimnaste. Iar prezența acesteia în magazin ne onorează și confirmă, încă o dată, faptul că eleganța autentică și performanța pot inspira dincolo de lumea sportului. Pentru noi, este un privilegiu să oferim publicului posibilitatea de a descoperi o colecție care vorbește despre excelență, rafinament și încrederea de a-ți depăși propriile limite.”

Noua colecție propune un dialog între sport, modă și eleganță contemporană, prin siluete minimaliste, materiale premium și detalii inspirate din universul Nadiei Comăneci. Piesele combină materiale tehnice, construcții funcționale și influențe athleisure cu finisaje premium, volume arhitecturale și o paletă cromatică neutră, în nuanțe de ivory, nisip, greige, bleumarin și negru.