Explozie lângă Moscova: un general rus ar fi murit într-un atentat cu mașină-capcană

Un bărbat neidentificat, despre care unele surse susțin că ar fi un general de rang înalt, a murit marți dimineață în urma exploziei unei mașini într-un oraș-satelit al Moscovei. Incidentul s-a produs în jurul orei 5:30, în Balașikha, localitate situată în proximitatea capitalei Rusiei.

Identitatea victimei nu a fost confirmată oficial de autorități, însă canale de pe Telegram au relatat că ar fi vorba despre un general-locotenent în vârstă de 62 de ani. Informațiile circulă în lipsa unei comunicări clare din partea instituțiilor oficiale privind numele persoanei decedate.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a transmis anterior că au fost întărite măsurile de protecție pentru ofițerii militari de rang înalt, pe fondul riscurilor de securitate semnalate în ultima perioadă. Detalii suplimentare despre eventualele amenințări nu au fost făcute publice.

Anchetatorii au precizat că un „dispozitiv exploziv a fost detonat în timp ce un automobil BMW X3 se deplasa în apropierea unui bloc de apartamente”. Explozia a provocat un incendiu puternic, surprins de camerele de supraveghere din zonă și ulterior distribuit pe rețelele sociale. Imaginile arată cum partea din spate a vehiculului este cuprinsă rapid de flăcări, informează tvpworld.com.

A car exploded in the Moscow suburb of Balashikha. According to reports, the driver was killed in the blast. The circumstances of the incident and the identity of the victim remain unknown. pic.twitter.com/s4xxttMw1m — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 9, 2026

Reacțiile din mediul online au indicat că mai mulți trecători au încercat să intervină pentru a acorda ajutor șoferului. Cu toate acestea, Comitetul de Anchetă al Rusiei a transmis că victima a decedat la fața locului, din cauza rănilor multiple suferite în urma exploziei.

Explozia din Balașikha survine în apropierea zonei unde, în aprilie anul trecut, general-locotenentul Iaroslav Moskalik a fost ucis într-un incident similar, implicând o mașină-capcană. Moskalik, care ocupa funcția de adjunct al șefului direcției principale de operațiuni din armata rusă, a murit pe loc după detonarea unui dispozitiv exploziv declanșat de la distanță.

Seria de incidente violente cu ținte de rang înalt s-a intensificat în Rusia după debutul invaziei asupra Ucrainei din 2022. În mai multe cazuri, serviciile de informații ucrainene au revendicat implicarea în operațiuni care au vizat oficiali militari, persoane din mediul politic, figuri pro-război și transfugi ucraineni.