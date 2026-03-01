Şeful statului major al forţelor armate iraniene, Abdolrahim Mousavi, fusese numit şef al statului major în iunie 2025, iar atacurile au vizat în mod direct conducerea militară a Teheranului, notează AFP.

Alături de Mousavi, au fost ucişi ministrul apărării, Aziz Nasirzadeh, şeful Gardienilor Revoluţiei, Mohammad Pakpour, şi şeful consiliului de apărare, Ali Shamkhani. Televiziunea de stat a precizat că aceştia se aflau „în timpul unei reuniuni a Consiliului de Apărare”, iar alte nume ale victimelor urmează să fie anunţate ulterior.

Aceste atacuri fac parte dintr-o ofensivă care a dus, de asemenea, la moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, confirmată de presa de stat iraniană la câteva ore după ce preşedintele american Donald Trump anunţase decesul pe platforma Truth Social. În urma atacurilor au fost ucise și fiica, nepotul, nora şi ginerele lui Khamenei, ceea ce subliniază amploarea loviturii asupra conducerii regimului islamic de la Teheran.

Războiul din Orientul Mijlociu a escaladat semnificativ după uciderea liderului Ali Khamenei, iar forțele iraniene au lansat atacuri asupra zeci de obiective din Israel și alte țări din regiune.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a anunțat duminică dimineață că a vizat 27 de baze americane din Orientul Mijlociu, potrivit relatărilor Al Jazeera. Acestea reprezintă al șaselea val de atacuri ca represalii pentru bombardamentele americane și israeliene asupra Iranului.

Armata iraniană a desfășurat lovituri extinse cu rachete și drone, vizând Israelul și bazele militare americane din regiune. Printre obiective se numără baza aeriană israeliană Tel Nof, sediul central al armatei israeliene de la HaKirya din Tel Aviv și un complex industrial major de apărare din același oraș.

Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională din Iran, a transmis un mesaj dur ca reacţie la atacurile care au dus la moartea liderului suprem Ali Khamenei. Larijani a acuzat Washingtonul că a lovit direct în inima poporului iranian şi a avertizat că răspunsul va fi proporţional, subliniind că reacţia forţelor armate ale Iranului va fi mult mai puternică.

El a precizat că Statele Unite nu pot efectua atacuri şi evita consecinţele, iar represaliile vor fi îndreptate atât împotriva SUA, cât şi împotriva Israelului. Considerat unul dintre principalii decidenţi ai Republicii Islamice şi fost consilier principal al lui Khamenei, Larijani a mai anunţat că va fi instituită în curând o structură temporară de conducere, formată din preşedinte şi şeful sistemului judiciar, menită să gestioneze perioada de tranziţie politică.