Este vorba despre colonelul Evgheni Vașunin, comandantul Regimentului Leningrad. Acesta a fost ucis pe frontul din Ucraina, potrivit informațiilor transmise de șeful Adunării Legislative din Sankt Petersburg și preluate de TASS.

Colonelul Vașunin a murit pe 14 iulie, în timp ce el și unitatea lui încercau să ajute un grup de militari ruși prinși în încercuire de soldații ucraineni, potrivit anunțului făcut de Alexandr Belski.

Comandantul Regimentului Leningrad a fost încercuit la rândul său și a suferit răni care în cele din urmă i-au fost fatale, notează sursa menționată. Amintim că regimentul Leningrad este format în principal din soldați recrutați din regiunea Sankt Petersburg.

În altă ordine de idei, secretarul de stat american Antony Blinken a declarat că Ucraina a eliberat deja jumătate din teritoriul pe care Rusia îl ocupase iniţial în timpul invaziei sale, însă Kievul va trebui să ducă o „luptă foarte grea” pentru a elibera şi mai mult teritoriu, informează duminică Reuters.

„A fost eliberat deja în jur de 50% din ceea ce fusese ocupat iniţial” (de Rusia), a declarat Blinken într-un interviu pentru CNN, citat de Reuters.

„Acestea sunt încă zilele de la relativ începutul contraofensivei. Este greu”, a spus Blinken. „Aceasta nu se va încheia în următoarea săptămână sau două. Cred că vom continua să urmărim aceasta câteva luni”, a adăugat secretarul de stat american.

Speranţele că Ucraina va putea alunga repede forţele Moscovei de pe teritoriul ucrainean în urma lansării, în această vară, a unei contraofensive se reduc în timp ce trupele Kievului luptă din răsputeri pentru a sparge poziţiile întărite ale Rusiei în sudul şi în estul Ucrainei.

La sfârşitul lunii trecute, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că progresul împotriva forţelor ruse este „mai încet decât se dorea”, dar că forţele Kievului nu sunt presate să-şi accelereze contraofensiva.

