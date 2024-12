Un atentat cu bombă a zguduit Moscova, ducând la moartea generalului locotenent Igor Kirillov, șeful trupelor de protecție împotriva radiațiilor, chimice și biologice (RHBZ) ale Forțelor Armate Ruse, și a unui alt general. Dispozitivul exploziv fusese plasat într-un scuter electric și detonat în proximitatea locuinței generalului, pe bulevardul Riazanski Prospekt, la șase kilometri sud-est de Kremlin.

Atacul a avut loc marți dimineață, când cei doi generali părăseau locuința situată pe bulevardul Riazanski. Conform Comitetului de Investigații al Rusiei, bomba, ascunsă într-un scuter, conținea aproximativ 200 de grame de TNT.

💥 Russia: Lieutenant General Igor Kirillov in charge of Nuclear, Biological, Chemical Defense Forces (NBC) in the Russian Armed Forces and his assistant assassinated in an explosion in Moscow on Ryazansky Prospect. pic.twitter.com/v6dQgMWEPQ

Explozia a produs pagube semnificative: ferestrele clădirii au fost sparte pe trei etaje, iar ușa principală a fost complet distrusă. Mașina oficială a generalului a fost, de asemenea, avariată.

Născut pe 13 iulie 1970, Igor Kirillov a avut o carieră militară impresionantă. A absolvit Școala de Apărare Chimică din Kostroma în 1991 și Academia Militară de Apărare împotriva radiațiilor, armelor chimice și biologice S.K.

Timoșenko în 2007. Între 1991 și 1995, Kirillov a activat în Grupul de Forțe Occidentale din Germania, iar ulterior a avansat de la comandant de pluton la șef al unei brigăzi specializate. În 2017, a preluat conducerea trupelor RHBZ ale Rusiei.

Pe durata carierei, generalul a contribuit la dezvoltarea unor arme și tehnologii militare semnificative, printre care aruncătorul de flăcări greu TOS-2 Tosochka.

În timpul pandemiei COVID-19, sub conducerea sa, Ministerul Apărării a dezvoltat reactivi pentru detectarea ARN.

În octombrie, Kirillov a fost inclus pe lista sancțiunilor Regatului Unit, fiind acuzat că a coordonat utilizarea armelor chimice în Ucraina.

Oficialii britanici l-au descris drept un „purtător de cuvânt important al operațiunilor de dezinformare ale Kremlinului”.

În declarațiile publice, acesta susținea existența unor laboratoare biologice americane în Ucraina și planurile Kievului de a dezvolta o bombă nucleară.

Comitetul de Investigații al Rusiei a deschis un dosar penal, iar Procuratura din Moscova supervizează ancheta.

Svetlana Petrenko, reprezentant al comitetului, a confirmat desfășurarea de operațiuni la locul incidentului pentru a stabili circumstanțele exacte ale crimei.

‼️ The head of the Troops of Radiological, Chemical and Biological Defence of the Russian armed forces Igor Kirillov and his assistant were killed as a result of the explosion in Moscow

According to the investigation, an explosive device was detonated on Ryazansky Prospekt in… pic.twitter.com/naRxGqW4S2

