Larisa Perde a fost invitata lui Liviu Mihaiu, realizatorul podcastului Condamnați la cultură, realizat pentru evz.ro. Devenită celebră în zona muzicii lăutărești, datorită impresariatului și promovării, invitata emisiunii a povestit că a renunțat la o carieră într-o corporație pentru a se dedica unei mari pasiuni.

Totul a plecat de la o lansare de carte, care nu a avut succes.

„Plecasem din corporație că îmi căutam ceva. Și am intrat în lumea lăutarilor lansând o carte de memorii scrisă de Nea Costel Trompetistul, anii de glorie ai muzicii lăutărești. Un lăutar care să scrie, și să scrie și o carte de memorie, e un lucru mare. La vremea respectivă nu venise nimeni la lansarea dumnealui. Și eu, cu privirea mea de om de comunicare din corporație, care reușea să strângă o sumedenie de jurnaliști pe acea vreme, la o lansare de margarină, de exemplu, mi-am zis că aici e o comoară. Și nu vine nimeni să o vadă. Și am intrat treptat în lumea asta”, a povestit Larisa Perde.

Care a devenit prima femeie ce-l impresariază pe celebru lăutar, violonistul Caliu.

„L-am cunoscut pe Caliu, sunt prima impresară a lui Caliu și prima româncă. L-am cunoscut într-o perioadă grea pentru el. Pentru că se întorsese pentru că Stefan Caro, managerul lor și co-fondatorul lor era bolnav și practic un artist care cunoscuse gloria la nivel internațional se întorsese acasă la Clejani și nu mai avea cântări.”

Un mare vis al Larisei a fost legat de o reîntâlnire a lăutarului cu celebru actor Johhny Depp. Iar speranța avea să se concretizeze.

„Și am mai avut și alt vis: Să-l revadă pe Johnny Depp. Și a sunat telefonul într-o zi și ne-a chemat să joace Caliu în ultimul lui film și s-au revăzut după mult timp.”

Filmul, unul românesc, regizat de Simona Constantin în 2017, se numește „Caliu: Nicidecum altceva, ce să fac altceva”. Și l-a readus pe Gheorghe Anghel față în față cu celebrul actor de la Hollywood.

Nume importante ale muzicii lăutăreși au fost promovate și reinventate de Larisa Perde în ultimii ani.