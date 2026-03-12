Larisa Perde a fost invitata lui Liviu Mihaiu, realizatorul podcastului Condamnați la cultură, realizat pentru evz.ro. Devenită celebră în zona muzicii lăutărești, datorită impresariatului și promovării, invitata emisiunii a povestit că a renunțat la o carieră într-o corporație pentru a se dedica unei mari pasiuni.
Reîntâlnirea lui Johnny Depp cu un celebru lăutar român, un vis devenit realitate
Totul a plecat de la o lansare de carte, care nu a avut succes.
„Plecasem din corporație că îmi căutam ceva. Și am intrat în lumea lăutarilor lansând o carte de memorii scrisă de Nea Costel Trompetistul, anii de glorie ai muzicii lăutărești.
Un lăutar care să scrie, și să scrie și o carte de memorie, e un lucru mare. La vremea respectivă nu venise nimeni la lansarea dumnealui.
Și eu, cu privirea mea de om de comunicare din corporație, care reușea să strângă o sumedenie de jurnaliști pe acea vreme, la o lansare de margarină, de exemplu, mi-am zis că aici e o comoară. Și nu vine nimeni să o vadă. Și am intrat treptat în lumea asta”, a povestit Larisa Perde.
Cum l-a cunoscut pe celebrul Caliu
Care a devenit prima femeie ce-l impresariază pe celebru lăutar, violonistul Caliu.
„L-am cunoscut pe Caliu, sunt prima impresară a lui Caliu și prima româncă. L-am cunoscut într-o perioadă grea pentru el. Pentru că se întorsese pentru că Stefan Caro, managerul lor și co-fondatorul lor era bolnav și practic un artist care cunoscuse gloria la nivel internațional se întorsese acasă la Clejani și nu mai avea cântări.”
Un mare vis al Larisei a fost legat de o reîntâlnire a lăutarului cu celebru actor Johhny Depp. Iar speranța avea să se concretizeze.
„Și am mai avut și alt vis: Să-l revadă pe Johnny Depp. Și a sunat telefonul într-o zi și ne-a chemat să joace Caliu în ultimul lui film și s-au revăzut după mult timp.”
Filmul, unul românesc, regizat de Simona Constantin în 2017, se numește „Caliu: Nicidecum altceva, ce să fac altceva”. Și l-a readus pe Gheorghe Anghel față în față cu celebrul actor de la Hollywood.
Nume importante reinventate
Nume importante ale muzicii lăutăreși au fost promovate și reinventate de Larisa Perde în ultimii ani.
„Catanga, Gicu Petrache, Nelu Ploieșteanu, Neluță Neagu, cei pe care îi pomenesc au și murit, Rona Hartner, Maestrul Bibescu, nici nu vine să cred că zic și nu mai e. Și am început să-i pun și pe ei într-o altă lumină”, a mai povestit invitata lui Liviu Mihaiu.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.