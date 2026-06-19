ȘTEFAN BĂNICĂ își spune POVESTEA într-un TURNEU NAȚIONAL „POVESTEA MEA”
Fiecare artist are o poveste. Însă puțini au scris istorie așa cum a făcut Ștefan Bănică. În turneul național „Povestea mea”, Ștefan Bănică aduce împreună muzica și actoria, care se împletesc într-o experiență intensă, așa cum nu ai mai trăit până acum. Fiecare cântec, fiecare moment te apropie de parcursul unui artist emblematic.
Turneul „Povestea mea” se va desfășura după cum urmează:
21 septembrie – BRAȘOV – Teatrul „Sică Alexandrescu”
23 septembrie – CONSTANȚA – Centrul Cultural „Jean Constantin”
26 septembrie – IAȘI – Cinema Victoria
27 septembrie – BOTOȘANI – Casa de Cultură a Sindicatelor
7 octombrie – CRAIOVA – Teatrul Național „Marin Sorescu”
10 octombrie – TIMIȘOARA – Filarmonica Banatul
11 octombrie – CLUJ – Casa de Cultură a Studenților
Toate spectacolele vor începe la ora 19:30.
Bilete pe get-in.ro.
„Mă bucur să vă anunț un proiect nou, un turneu național, într-o formulă inedită, ce poartă numele „Povestea mea”. Prima parte a turneului se va desfășura anul acesta în 7 orașe din România. Nu e un concert așa cum v-am obișnuit, e un concert-spectacol, cum nu am mai făcut până acum, creat într-o atmosferă intimă, caldă și personală, care îmi permite comunicarea directă cu voi, cei din sală. Povestea mea, așa cum nu ați mai auzit-o până acum, unde se vor întâlni cântărețul și actorul Ștefan Bănică. E despre muzica pe care am compus-o, despre oamenii și artiștii care mi-au influențat drumul, despre momentele care mi-au schimbat viața și, mai ales, despre relația mea cu voi, publicul meu, care durează de patru decenii. E o întâlnire. O confesiune. Fiecare dintre noi are o poveste. Dă-mi voie, la rândul meu, să fac parte din povestea ta. E mai mult decât un concert. Descoperă povestea mea!– declară Ștefan Bănică.
Începând cu 21 septembrie, Ștefan Bănică va străbate țara și își va spune povestea așa cum nimeni nu a mai făcut-o până acum. Poezie, muzică și spectacol, toate cuprinse într-o reprezentație inovatoare, palpitantă și, mai presus de toate, sinceră.
Vino alături de Ștefan Bănică, să fii parte dintr-o seară memorabilă, unde poveștile și muzica prind viață chiar în fața ta.
Simte emoția. Trăiește muzica. Descoperă „Povestea mea” – Povestea lui Ștefan Bănică.
Un eveniment produs de KIMARO Entertainment, susținut de Magic FM.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Webcultura, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte – de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale –, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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