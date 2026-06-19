ȘTEFAN BĂNICĂ își spune POVESTEA într-un TURNEU NAȚIONAL „POVESTEA MEA”

Fiecare artist are o poveste. Însă puțini au scris istorie așa cum a făcut Ștefan Bănică. În turneul național „Povestea mea”, Ștefan Bănică aduce împreună muzica și actoria, care se împletesc într-o experiență intensă, așa cum nu ai mai trăit până acum. Fiecare cântec, fiecare moment te apropie de parcursul unui artist emblematic.

Turneul „Povestea mea” se va desfășura după cum urmează:

21 septembrie – BRAȘOV – Teatrul „Sică Alexandrescu”

23 septembrie – CONSTANȚA – Centrul Cultural „Jean Constantin”

26 septembrie – IAȘI – Cinema Victoria

27 septembrie – BOTOȘANI – Casa de Cultură a Sindicatelor

7 octombrie – CRAIOVA – Teatrul Național „Marin Sorescu”

10 octombrie – TIMIȘOARA – Filarmonica Banatul

11 octombrie – CLUJ – Casa de Cultură a Studenților

Toate spectacolele vor începe la ora 19:30.

Bilete pe get-in.ro.

„Mă bucur să vă anunț un proiect nou, un turneu național, într-o formulă inedită, ce poartă numele „Povestea mea”. Prima parte a turneului se va desfășura anul acesta în 7 orașe din România. Nu e un concert așa cum v-am obișnuit, e un concert-spectacol, cum nu am mai făcut până acum, creat într-o atmosferă intimă, caldă și personală, care îmi permite comunicarea directă cu voi, cei din sală. Povestea mea, așa cum nu ați mai auzit-o până acum, unde se vor întâlni cântărețul și actorul Ștefan Bănică. E despre muzica pe care am compus-o, despre oamenii și artiștii care mi-au influențat drumul, despre momentele care mi-au schimbat viața și, mai ales, despre relația mea cu voi, publicul meu, care durează de patru decenii. E o întâlnire. O confesiune. Fiecare dintre noi are o poveste. Dă-mi voie, la rândul meu, să fac parte din povestea ta. E mai mult decât un concert. Descoperă povestea mea!– declară Ștefan Bănică.

Începând cu 21 septembrie, Ștefan Bănică va străbate țara și își va spune povestea așa cum nimeni nu a mai făcut-o până acum. Poezie, muzică și spectacol, toate cuprinse într-o reprezentație inovatoare, palpitantă și, mai presus de toate, sinceră.

Vino alături de Ștefan Bănică, să fii parte dintr-o seară memorabilă, unde poveștile și muzica prind viață chiar în fața ta.

Simte emoția. Trăiește muzica. Descoperă „Povestea mea” – Povestea lui Ștefan Bănică.

Un eveniment produs de KIMARO Entertainment, susținut de Magic FM.

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