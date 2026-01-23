Le Nuove Musiche este cea mai importantă publicație muzicală a lui Giulio Caccini. Apărută la Florența în 1602, această colecție de monodii și cântece pentru voce solo și basso continuo (12 madrigale și 10 arii) este o operă fundamentală în istoria muzicii. Aceasta a sintetizat și a definit noul „stil reprezentativ” care a stat la baza nașterii operei și a ceea ce numim azi „muzică barocă”.

„Le nuove musiche” a lui Giulio Caccini este o declarație curajoasă a unei noi ere muzicale, nu doar o colecție de piese vocale. Apărute la Florența în 1602 aceste lucrări reprezintă inima Barocului timpuriu, în care muzica începe să danseze cu emoțiile sufletului uman în moduri niciodată imaginate până atunci. Fiecare piesă din această colecție este o punte între trecutul polifonic al Renașterii și viitorul bogat, expresiv al monodiei – o singură voce înălțându-se deasupra acompaniamentului, țesând o tapiserie de emoție.

Caccini, un vizionar al timpului său, a încercat să dea muzicii puterea vorbirii. El credea că melodia ar trebui să reflecte inflexiunile vocii umane, permițându-i să exprime cele mai adânci trăiri ale inimii. În

„Le Nuove Musiche”, veți auzi șoaptele dulci ale iubirii, tânguirile durerii și suspinele tandre ale dorului –

toate transmise cu o simplitate ce ascunde dedesupt o artă profundă.

În timp ce ascultați, lăsați-vă purtați într-o lume în care muzica este poezie, în care fiecare notă este un cuvânt, iar fiecare frază o poveste. Simțiți greutatea fiecărei emoții pe măsură ce rezonează în voi, exact așa cum a intenționat Caccini. În acest concert, vă invităm să experimentați zorii unui nou limbaj muzical – unul care vorbește direct sufletului, atemporal în frumusețea și puterea sa. Lăsați „Le Nuove Musiche” să vă emoționeze inima, așa cum a făcut-o pentru mai mult de patru secole.

În program: Giulio Caccini, Romano (1551-1618):

CANTO PRIMO: Sfogava con le stelle, Kapsberger Capona, Vaga su spina ascosa, Tu ch’hai le penne,

CANTO SECONDO: Movetevi a pietà, Kapsberger Canario, Alme luci beate, Amor ch’attendi,

CANTO TERZO: Dovrò dunque, Kapsberger Toccata Arpeggiata, Vedrò il mio sol, Aura amorosa,

CANTO QVARTO: Ch’io non t’ami, cor mio, Kapsberger Sferraina, Tutto il dì piango, Non ha il ciel,

CANTO QVINTO: Torna deh torna, Kapsberger Collascione, Dalla porta d’oriente

Interpretează: „Laberintos Ingeniosos”: Furio Zanasi (bariton), Xavier Díaz-Latorre (teorbă).

𝐅𝐮𝐫𝐢𝐨 𝐙𝐚𝐧𝐚𝐬𝐢 este un reputat bariton italian, cunoscut pentru subtila cunoaștere și măiestria sa în interpretarea muzicii vechi, mai ales cea din perioadele Renașterii și Barocului muzical. Născut la Roma, Zanasi și-a construit o distinsă carieră internațională, devenind unul dintre cei mai respectați interpreți ai operelor lui Claudio Monteverdi, Giacomo Carissimi și Johann Sebastian Bach (printre alții).

Vocea lui Zanasi, caracterizată de timbrul său cald și de o paleta expresivă generoasă, a făcut din el un interpret versatile atât în spectacole de operă, cât și în concerte. Este cunoscut mai ales pentru interpretările sale din operele lui Monteverdi (precum „Orfeu” și „Il ritorno d’Ulisse in patria”), unde abilitatea sa de a transmite emoții profunde și nuanțări specifice pentru personajele pe care le intetpretează i-a adus