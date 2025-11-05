Reprezentanții CNAIR au transmis că lotul 3 al secțiunii Ploiești–Buzău se află într-un stadiu avansat de execuție, ceea ce permite finalizarea lucrărilor înainte de termen. Constructorii finalizează în prezent pasajul peste DN2, amplasat în apropierea municipiului Buzău, una dintre structurile esențiale pentru asigurarea continuității traficului.

„Ne dorim ca, de Ziua Națională a României, să se circule în regim de autostradă, de la București la Focșani. Lucrările sunt într-un stadiu avansat pe lotul 3, Ploiești–Buzău, așadar, până la finalul lunii noiembrie, ne așteptăm ca și această secțiune să fie deschisă circulației”, a explicat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Pe o mare parte a traseului, echipele au finalizat deja așternerea stratului de uzură pe ambele sensuri de mers, iar în aceste zile se lucrează la rosturile de dilatație, parapetele de protecție și marcajele rutiere, potrivit datelor transmise de companie.

După terminarea acestor lucrări, traficul va fi deviat de pe drumurile provizorii folosite până acum, fiind posibilă conectarea directă între DN2 – Hanul lui Țintă și DN2 – Spătaru, pe un traseu modernizat, sigur și complet asfaltat.

Potrivit specialiștilor, finalizarea pasajului de peste DN2 reprezintă ultima etapă tehnică majoră înainte de deschiderea circulației. În paralel, se fac ultimele verificări privind semnalizarea rutieră și testarea sistemelor de siguranță pentru a permite inaugurarea în condiții optime.

Dacă vremea se menține favorabilă, 1 Decembrie 2025 ar putea marca momentul istoric în care Autostrada Moldovei devine funcțională între București și Focșani, o distanță de peste 180 de kilometri.

„Deschiderea acestei secțiuni este un pas esențial pentru Moldova. Pentru prima dată, vom avea o legătură rapidă, sigură și modernă între Capitală și una dintre regiunile cele mai importante din punct de vedere economic și social”, a adăugat reprezentantul CNAIR.

Autostrada Moldovei este considerată cel mai mare proiect rutier din România ultimilor ani, cu o lungime totală estimată la peste 440 de kilometri, urmând să lege Bucureștiul de Suceava, prin Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău și Pașcani.

Proiectul A7 este inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și are o valoare totală de peste 24 miliarde de lei, fiind una dintre cele mai avansate investiții finanțate prin fonduri europene.

Prin deschiderea secțiunii Ploiești–Buzău, Autostrada Moldovei va deveni prima autostradă complet funcțională din regiunea estică a României, reducând semnificativ timpii de transport pentru mărfuri și pasageri și contribuind la dezvoltarea economică a zonei.

Infrastructura va facilita inclusiv transporturile de la portul Constanța către nordul și centrul Moldovei, dar și legătura cu viitoarele coridoare rutiere către Ucraina.