Economistul Bogdan Belciu avertizează pe Facebook că, deși măsurile recente au dus la o scădere a consumului, acestea nu au reușit să corecteze problema deficitului bugetar, aspect confirmat de datele execuției bugetare până în luna septembrie a acestui an.

Bogdan Belciu a arătat că, în termeni reali, încasările din TVA sunt mai mici decât anul trecut, ceea ce indică o reducere a consumului și o posibilă creștere a evaziunii fiscale. El a subliniat că principalele surse de creștere a veniturilor bugetare provin din impozitele pe profit și venituri, precum și din contribuțiile de asigurări, rezultat al majorărilor salariale și al noilor taxe.

În total, bugetul a înregistrat aproximativ 25 de miliarde de lei suplimentar, însă o parte semnificativă a acestei sume a fost direcționată către plata salariilor mai mari, lăsând un impact net pozitiv de circa 18 miliarde de lei. Economistul a atras atenția că, în paralel, consumul și economia au început să încetinească.

”Observam că încasările din TVA, în termeni reali, sunt mai mici ca în 2024: a scăzut consumul și probabil a crescut mai mult evaziunea. La capitolul venituri bugetare, singura creștere notabila este la capitolele „Impozit pe profit, salarii, venit si câștiguri din capital” si „Contribuții de asigurări”. Acestea provin din combinația dintre forțarea creșterii salariilor din ultimii ani si creșterile recente de taxe. În ansamblu, acestea au ajutat bugetul: s-au strâns cu ~25 miliarde lei în plus față de anul trecut. Parte s-au dus pe salariile mai mari plătite de la buget (~7 miliarde RON); impactul net rămâne de 18 miliarde lei în plus la buget. În schimb scade consumul și – implicit – economia”, punctează Belciu.

Economistul subliniază că, în pofida numeroaselor declarații recente despre economii la buget, cheltuielile curente nu au fost reduse, dimpotrivă, în 2025 s-au menținut peste nivelul înregistrat în 2024, dacă sunt privite în termeni reali.

Bogdan Belciu a explicat că investițiile bugetare nu au scăzut semnificativ, multe dintre ele având impact economic redus, în timp ce fondurile PNRR au crescut, dar rămâne incert dacă acestea vor fi recuperate integral.

El a menționat că, per ansamblu, deficitul de anul acesta urmează o traiectorie foarte asemănătoare cu cea din 2024, când deficitul cash a ajuns la 8,65% din PIB, iar cel ESA la 9,4%.

Economistul a subliniat că reducerea deficitului pare dificil de realizat pentru al doilea an consecutiv, iar opțiunile viitoare de redresare sunt tot mai limitate, precizând că majorarea TVA nu reprezintă o soluție, deoarece anul acesta nu a adus beneficii reale bugetului, în timp ce consumul continuă să scadă.