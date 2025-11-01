Guvernul a decis prelungirea până la 31 decembrie 2025 a termenului în care autoritățile locale pot accesa împrumuturi prin Trezoreria Statului pentru investiții și termoficare, măsură anunțată sâmbătă de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Am propus şi adoptat în Guvern prelungirea până la 31 decembrie 2025 a perioadei în care primăriile şi consiliile judeţene pot cere împrumuturi de la stat, prin Trezoreria Statului. Aceste împrumuturi sunt bani pe care statul îi pune temporar la dispoziţia autorităţilor locale pentru a le sprijini să finalizeze proiecte europene din PNRR, să continue investiţiile locale şi, în acelaşi timp, să asigure finanţarea serviciilor de termoficare”, a spus Alexandru Nazare.

Totodată, a fost introdus un plafon suplimentar de 250 de milioane de lei dedicat exclusiv finanțării serviciilor de termoficare, destinat plății facturilor restante și acoperirii pierderilor din furnizarea agentului termic.

„Astfel, oraşele vor putea asigura încălzirea populaţiei în sezonul rece 2025–2026”, a adăugat ministrul Finanțelor.

Alexandru Nazare a explicat că decizia vizează sprijinirea primăriilor și consiliilor județene în finalizarea proiectelor europene, continuarea investițiilor locale și asigurarea serviciilor de termoficare în perioada sezonului rece 2025–2026.

Ministrul a subliniat că aceste împrumuturi reprezintă o formă de sprijin temporar oferit de stat, menit să evite blocajele financiare și să garanteze continuitatea investițiilor publice și a serviciilor esențiale.

El a precizat că împrumuturile din Trezoreria Statului sunt acordate în condiții avantajoase, având dobândă redusă, perioadă flexibilă de rambursare între unu și zece ani, precum și o perioadă de grație de 12 luni. Potrivit șefului de la Ministerul Finanțelor, aceste măsuri concrete urmăresc să sprijine administrațiile locale să ducă la capăt proiectele de dezvoltare și să asigure populației confortul termic necesar în timpul iernii.

Alexandru Nazare a adăugat că investițiile locale constituie unul dintre motoarele principale ale dezvoltării României și că Ministerul Finanțelor va continua să ofere instrumente financiare stabile și flexibile pentru modernizarea comunităților.

„Sunt măsuri concrete prin care continuăm să sprijinim administraţiile locale să ducă la capăt proiectele de investiţii şi ajutăm comunităţile să treacă iarna în siguranţă, fără riscul întreruperii serviciilor de termoficare. Cred că investiţiile locale sunt printre motoarele dezvoltării României. Vom continua să oferim instrumente financiare stabile şi flexibile pentru ca autorităţile locale să poată construi, moderniza şi oferi servicii de calitate pentru toţi. Dezvoltarea comunităţilor înseamnă, în final, o Românie mai puternică”, a explicat ministrul Finanțelor.

Guvernul a aprobat săptămâna aceasta o ordonanță de urgență pentru prorogarea termenului prevăzut de OUG nr. 25/2025, privind împrumuturile din Trezoreria Statului. Executivul a transmis, printr-un comunicat, că măsura vine în sprijinul cererilor formulate de comunitățile locale și de Asociația Municipiilor din România.

Conform datelor oficiale, limita totală a sumei disponibile pentru aceste împrumuturi rămâne la 1,5 miliarde de lei, din care aproximativ 650 de milioane de lei reprezintă disponibilul nealocat până în prezent.