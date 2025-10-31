Ordonanță de urgență la Guvern în sprijinul autorităților locale. Executivul condus de Ilie Bolojan a adoptat o OUG care le oferă autorităților locale posibilitatea de a accesa noi împrumuturi din Trezoreria Statului, pentru a face față cheltuielilor majore din sezonul rece, inclusiv pierderilor din sistemele de termoficare.

Executivul prezintă această măsură drept un sprijin punctual pentru primăriile aflate în dificultate financiară, dar și o soluție rapidă pentru a preveni blocarea unor proiecte europene nefinalizate.

Conform actului publicat joi în Monitorul Oficial, primăriile, consiliile județene și asociațiile de dezvoltare intercomunitară pot contracta, până la 31 decembrie 2025, împrumuturi în valoare totală de până la 1,5 miliarde de lei din Trezoreria Statului.

Fondurile vor putea fi utilizate pentru plata facturilor la energie termică, dar și pentru reluarea sau finalizarea proiectelor europene care riscă să fie abandonate din lipsă de finanțare.

Documentul introduce o categorie nouă de finanțare, în valoare de 250 de milioane de lei, destinată acoperirii costurilor din sistemele centralizate de încălzire.

Prin această prevedere, Guvernul permite primăriilor să folosească fonduri de la stat pentru plata datoriilor restante, compensarea pierderilor și asigurarea furnizării căldurii în sezonul rece 2025–2026.

Măsura vizează în principal marile orașe, precum București, Iași, Constanța, Timișoara, Oradea și Cluj-Napoca, plafoanele maxime de împrumut fiind stabilite între 50 și 100 de milioane de lei, în funcție de numărul locuințelor racordate la sistemele de termoficare.

Ordonanța extinde și perioada în care administrațiile locale pot solicita împrumuturi din Trezorerie pentru a finaliza proiectele europene începute în exercițiul financiar 2014–2020.

Multe dintre aceste proiecte se confruntă cu cheltuieli neeligibile pe care primăriile nu le pot acoperi din bugetele proprii, iar nefinalizarea lor până la finalul anului ar fi expus România la pierderea fondurilor europene și la penalități financiare.

Actul normativ, semnat de premierul Ilie Bolojan, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare și ministrul Dezvoltării Cseke Attila, reprezintă prima măsură amplă a noului guvern pentru sprijinirea administrațiilor locale.

Potrivit Ministerului Finanțelor, aproape 40% dintre primăriile din țară întâmpină dificultăți în finalizarea proiectelor europene, iar peste 25 de orașe cu sisteme centralizate de termoficare au acumulat datorii de ordinul sutelor de milioane de lei.