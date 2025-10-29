Experții în domeniul energiei susțin că principalele surse de pierdere a căldurii într-un locuință sunt suprafețele vitrate. Geamurile, ușile și ferestrele reprezintă zone prin care energia termică se disipează rapid, ceea ce duce la creșterea consumului de încălzire.

Pentru a reduce aceste pierderi, se recomandă aplicarea unor bariere termice suplimentare, cum ar fi draperii groase, un al doilea rând de perdele sau jaluzele exterioare. În acest fel, se poate crea un strat de aer între suprafețele vitrate și încăpere, care acționează ca izolator termic.

„Principala direcție e reducerea pierderilor termice spre exterior. Cea mai mare pierdere de căldură, raportată la metru pătrat, se face prin suprafețele vitrate — geamuri, ferestre, uși. Asta înseamnă că, dacă în dreptul geamurilor și ușilor aplici diverse bariere termice — perdele groase, un al doilea rând de draperii, obloane exterioare, jaluzele sau orice alt sistem — cu cât crești numărul straturilor de aer dintre ele, cu atât reduci pierderea de energie prin aceste suprafețe, care sunt, de regulă, cele mai mari pierderi dintr-un apartament. De exemplu, prin adăugarea unui al treilea strat — jaluzea exterioară, un stor pe interior și o draperie groasă — poți reduce consumul de energie pe iarnă cu câteva procente, chiar 5–7%”, potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă.

Un alt aspect important pentru reducerea consumului de energie este modul în care aerul circulă în încăperi. Blocarea fluxului de aer în jurul caloriferelor poate determina creșterea semnificativă a facturilor, deoarece centrala trebuie să funcționeze mai mult pentru a atinge temperatura setată.

Aceste recomandări sugerează ca radiatorul să fie accesibil și să nu fie acoperit de mobilier sau perdele grele, astfel încât aerul cald să circule liber în încăpere. Amplasarea corectă a draperiilor și păstrarea unui spațiu minim între calorifer și mobilă pot contribui la menținerea unei temperaturi optime fără a crește consumul de energie.

Experții recomandă evitarea șinelor de perdea montate în tavan care acoperă complet caloriferul. Aceasta poate transforma radiatorul într-un spațiu izolat, reducând eficiența încălzirii și crescând costurile cu energia.

„Dacă, de exemplu, pui o draperie până jos, tocmai în dreptul caloriferului, creezi o izolație între radiator și cameră; centrala va funcționa mai mult pentru a aduce camera la temperatura setată, deci consumul crește. Ideal este ca în dreptul caloriferului să nu se afle nimic — nicio draperie, niciun mobilier — sau, dacă există mobilă, să fie la o distanță minimă față de calorifer. De asemenea, evită montarea unor draperii sau sisteme de perdele fixate pe șină în tavan care blochează circulația aerului; ele transformă radiatorul într-un element izolat și determină funcționarea mai îndelungată a centralei, deci consum mai mare”.

De asemenea, menținerea unei temperaturi constante în toate camerele este mai eficientă decât creșterea bruscă a căldurii într-o singură cameră. Experții subliniază că diferențele mari de temperatură între camere pot determina centrala să funcționeze mai mult, ceea ce crește facturile, în timp ce o distribuție uniformă a căldurii optimizează consumul energetic.

Un alt aspect recomandat de specialiști este aerisirea scurtă, dar frecventă a locuinței. Deschiderea ferestrelor pentru câteva minute în fiecare zi permite schimbul de aer fără a răci excesiv încăperile, evitând pierderile masive de căldură care apar atunci când ferestrele rămân deschise perioade îndelungate. Această metodă contribuie la confortul termic și la economisirea energiei.