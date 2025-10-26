Cum să setezi corect centrala pentru a reduce factura la căldură cu până la 30%?

Pe măsură ce afară se face tot mai frig, tot mai mulți români pornesc căldura în case. Totuși, puțini știu la ce temperatură ar trebui setată apa care circulă prin calorifere. Specialiștii spun că, dacă setezi corect centrala, poți economisi până la 30% din costuri, fără să-ți fie frig în casă.

Mulți oameni dau centrala la temperaturi mari, de 70-80°C, crezând că așa se încălzește mai repede. În realitate, asta doar consumă mai mult gaz sau curent și strică mai repede centrala.

Este recomandat ca temperatura apei din calorifere să fie între 55 și 60°C, dacă locuința este bine izolată și are ferestre care nu pierd căldura. La această temperatură, caloriferele oferă o căldură constantă și plăcută, iar centrala nu mai pornește și oprește des — lucru care, de obicei, consumă mai mult combustibil.

O diferență de doar 10 grade la apa din instalație poate conta mult la consum. De exemplu, o centrală care merge constant la 70°C este mai puțin eficientă și folosește mai mult gaz. La 55-60°C, centrala funcționează în așa-numitul regim de condensare, adică recuperează o parte din căldura pierdută, ajungând la o eficiență de 95-98%. Asta înseamnă facturi mai mici cu 20-30% iarna.

Pentru a economisi și mai mult, specialiștii recomandă să aerisești caloriferele la începutul sezonului rece, ca apa să circule bine, să montezi robinete termostatate, care mențin temperatura constantă în fiecare cameră, să nu acoperi caloriferele cu perdele sau mobilier, ca să se răspândească mai bine căldura, să izolezi locuința, mai ales ferestrele și ușile, pentru a nu pierde căldura, să programezi centrala să scadă temperatura noaptea sau când nu e nimeni acasă.

În mod general, specialiștii recomandă ca centrala termică să fie pornită atunci când temperatura interioară a locuinței scade sub 19–20°C, pentru a asigura confortul termic și pentru a preveni apariția problemelor asociate cu frigul și umezeala. Totuși, pragul exact la care trebuie să pornești încălzirea nu depinde doar de temperatura exterioară, ci și de tipul locuinței, de gradul de izolare și de modul în care aceasta reține căldura.

Apartamente bine izolate: În locuințele moderne sau recent renovate, cu pereți și ferestre eficiente termic, încălzirea poate fi amânată chiar și atunci când temperaturile exterioare scad până la 12–14°C. Acest lucru se datorează faptului că pierderile de căldură sunt minime, iar apartamentul poate menține o temperatură interioară confortabilă chiar și fără aport suplimentar de energie termică.

Apartamente cu izolare medie: În cazul locuințelor cu izolare parțială, care nu sunt nici foarte eficiente, dar nici complet vechi, se recomandă să pornești centrala atunci când temperaturile exterioare sunt între 15 și 17°C. La acest nivel, locuința începe să se răcească mai rapid decât poate compensa căldura provenită de la soare sau de la vecini, iar pornirea încălzirii devine necesară pentru a menține un nivel optim de confort.

Apartamente slab izolate: În clădirile vechi, cu pereți subțiri și fără izolație termică adecvată, este necesar să încălzești locuința chiar și atunci când temperatura exterioară scade sub 15°C. În astfel de cazuri, pierderile de căldură sunt semnificative, iar interiorul apartamentului se poate răci rapid, creând disconfort și crescând riscul apariției mucegaiului sau a umezelii nedorite.

Pe lângă tipul locuinței și izolarea acesteia, confortul termic variază și în funcție de fiecare cameră în parte, deoarece activitățile desfășurate și timpul petrecut în fiecare spațiu nu sunt aceleași. Astfel, temperaturile ideale recomandate pentru fiecare încăpere sunt:

Sufrageria: aproximativ 20°C, fiind locul în care petrecem cea mai mare parte a timpului, este important să fie bine încălzită, pentru a oferi confort termic și o atmosferă plăcută pentru întreaga familie.

Dormitorul: în jur de 17°C, un mediu mai răcoros contribuind la un somn odihnitor și la refacerea organismului pe timpul nopții, fără a afecta sănătatea.

Bucătăria: aproximativ 18°C, suficient pentru a menține confortul termic în timpul gătitului și al activităților zilnice, fără a risipi energie prin supraîncălzirea spațiului.

Baia: între 21 și 22°C, deoarece aici sunt necesare condiții mai calde, pentru igienă, relaxare și confort în momentele de duș sau baie, oferind totodată un mediu plăcut și sigur pentru întreaga familie.