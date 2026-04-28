Frank Marotte, directorul global de vânzări al companiei Dacia, a semnalat că România este singura piață pe care marca nu înregistrează creștere, în timp ce pe celelalte piețe europene evoluția este pozitivă.

Acesta a explicat că piața românească este afectată atât de amânarea programului Rabla, cât și de criza economică internă.

„România este singura piață unde nu creștem, în rest creștem peste tot în Europa. Piața românească este deprimată din cauza amânării Rabla și din cauza crizei cu care ne confruntăm în România”, a avertizat Frank Marotte, potrivit Profit.

La rândul său, Mihai Bordeanu, director de țară al Renault Group și director general pentru Europa de Sud-Est al mărcii Dacia, a descris piața locală drept una deprimată, cu un minus de 20% în primul trimestru al anului.

El a explicat această situație prin starea generală de pesimism din societate, folosind o comparație legată de climatul informațional și de tonul negativ al știrilor din România, pe care l-a prezentat drept o metaforă pentru starea economiei și a consumatorilor.

„De ce se întâmplă asta? Mai întâi, pentru că întreaga țară este deprimată. Am deschis televizorul în România și dacă stai acolo 5 minute la orice program de știri, vei fi deprimat. Îți pot garanta. Aceasta este o metaforă”, a spus Mihai Bordeanu.

Un punct central al declarațiilor sale a fost Programul Rabla, considerat esențial pentru industria auto din România și un instrument important în competiția cu valul de mașini second-hand importate. Potrivit oficialului Dacia, acest program este extrem de important pentru companie, însă în acest moment nu există claritate privind continuarea sa în 2026.

„Rabla este extrem de importantă pentru Dacia. Și nu avem nicio idee dacă programul va fi în 2026! Desigur, atunci încercăm nu doar noi, ci și voi ca jurnaliști, și am văzut lucruri în ziare. Faci ceea ce este corect pentru că faci guvernul să se trezească și sper să o facă. Oricare ar fi Guvernul de mâine, se vor trezi și vor privi industria și industria auto, pentru că aceasta a fost de succes în România. Și nu cred că vor ca succesul să nu mai fie. Așadar, piața locală ar trebui să fie de asemenea importantă pentru ei”, a spus Mihai Bordeanu.

Referitor la perspectivele pentru acest an, reprezentantul Dacia a afirmat că, în urma discuțiilor purtate cu colegi, bănci și companii financiare, concluzia generală este că 2026 va fi un an dificil. Acesta a avertizat că perioada următoare va fi foarte dură, existând totuși speranțe de redresare după vacanța de vară, cu condiția să nu apară noi crize politice în perioada imediat următoare.

Datele de piață confirmă dificultățile întâmpinate de companie. Dacia a înregistrat un recul puternic în primele trei luni ale anului, cu o scădere semnificativă a cotei de piață până la aproximativ 18% în luna martie, după un rezultat negativ de 21% la înmatriculări și doar 4.983 de autoturisme vândute.

„Va fi foarte dur. Există speranță după vacanța de vară. Dacă, din nou, nu se va mai întâmpla o altă catastrofă politică în zilele ce urmează. Sper că toți suntem de acord cu asta”, a declarat oficialul.

Acest nivel reprezintă un nou record negativ pentru marca Dacia, depășind precedentul minim consemnat în ianuarie, când cota de piață coborâse la 18,2%. Prin comparație, în ultima lună a anului 2025, cota de piață a mărcii depășea 32%, iar la finalul primului trimestru din 2025 era de 29,5%.