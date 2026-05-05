Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri privind aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), unde Volker Raffel a subliniat că, deși formarea unui nou guvern este un obiectiv important, nu este suficient pentru menținerea unei traiectorii solide de creștere economică.

Acesta a arătat că România trebuie să continue reformele, în contextul în care are cea mai scăzută rată a investițiilor, iar menținerea credibilității financiare depinde de transmiterea unui semnal clar privind stabilitatea finanțelor statului.

În lipsa acestor măsuri, există riscul declanșării unui efect în lanț, care ar putea include deprecierea cursului de schimb, creșterea dobânzilor, majorarea costurilor și accelerarea inflației, alături de probleme bugetare mai grave. Toate acestea ar putea alimenta un cerc vicios dificil de oprit, deși, în opinia reprezentantului mediului de afaceri, există încă șanse pentru evitarea acestui scenariu dacă sunt luate deciziile corecte.

Raffel a atras atenția și asupra modului în care statul român își respectă propriile reguli, legi și promisiuni, în special în ceea ce privește plățile și gestionarea fondurilor europene. El a evidențiat întârzieri frecvente în plata acestor fonduri, deși resursele financiare există, situație pusă pe seama unei capacități administrative reduse și lente. Aceste întârzieri afectează economia, întrucât banii ajung cu întârziere la beneficiari.

„Dacă România merită sau nu să adere la OCDE este o decizie a OCDE şi nu voi comenta acest aspect, deoarece nu cunosc exact criteriile. Important este, însă, că apartenenţa la OCDE nu este suficientă pentru a menţine România pe o traiectorie bună de creştere economică. Este un pas, un pas important, iar cred că toată lumea din România şi din comunitatea economică se bucură dacă România reuşeşte să îl facă. Dar este clar că, în situaţia specială în care ne aflăm, România trebuie să continue reformele. România are cea mai scăzută rată a investiţiilor, iar dacă credibilitatea nu este menţinută prin formarea rapidă a unui guvern – indiferent care va fi acesta, nu este rolul nostru să comentăm – avem nevoie de un semnal clar că finanţele statului român îşi păstrează credibilitatea. În caz contrar, există riscul pierderii ultimului rating de investiţii, ceea ce ar duce la deprecierea cursului de schimb, la dobânzi mai mari, la costuri mai ridicate, la inflaţie mai mare şi la probleme bugetare mai serioase – toate acestea făcând parte dintr-un cerc vicios care ar putea continua la nesfârşit. România merită cu siguranţă mai mult şi, sperăm, există încă toate şansele de a ieşi din scenariul negativ descris, dar este necesar să se ia deciziile corecte”, a avertizat Volker Raffel.

În același context, oficialul a menționat că statul a beneficiat, în anumite sectoare, de credite gratuite de miliarde de euro, situație care persistă de aproximativ șase ani. Problemele semnalate vizează mai multe domenii, inclusiv energie, sănătate, construcții, agricultură și industria forestieră, unde plățile întârziate reflectă deficiențe ale administrației publice. Totodată, el a subliniat că aceste probleme pot fi rezolvate, însă este necesară intervenția autorităților.

Reprezentantul AHK România a caracterizat contextul actual drept unul specific, care necesită măsuri urgente de îmbunătățire, amintind totodată că România a depășit numeroase obstacole în ultimele decenii și a înregistrat o evoluție economică importantă, care ar trebui continuată.

„Prea des, fondurile europene sunt plătite cu întârziere, chiar dacă banii există, din cauza unei capacităţi administrative scăzute şi lente. Aceşti bani ajung foarte des cu întârzieri semnificative în economie, ceea ce este inacceptabil. Este la fel de inacceptabil ca statul, aşa cum s-a întâmplat în sectorul în care lucrez, să beneficieze de credite gratuite de miliarde de euro, iar aceasta se întâmplă deja de şase ani consecutiv. Ce semnal transmite acest comportament investitorilor străini? Nu este vorba doar despre compania mea, ci despre multe alte companii din energie, dar şi din spitale, construcţii, agricultură sau industria forestieră – mai multe sectoare în care plăţile sunt întârziate din cauza unei administraţii neperformante, pe lângă alte deficienţe din administraţia publică pe care, din păcate, le cunoaştem cu toţii. Tot ceea ce am spus aici poate fi rezolvat, dar trebuie şi rezolvat. Acesta este cadrul în care ne aflăm: o situaţie foarte specifică, care necesită îmbunătăţiri urgente. Să nu uităm însă că România a depăşit multe obstacole în ultimele decenii şi a parcurs un drum impresionant de creştere. Îmi doresc cu adevărat – şi cred că ne dorim cu toţii – ca această evoluţie să continue”, a mai spus Volker Raffel.

Declarațiile vin în contextul în care Parlamentul României a adoptat, marți, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Moțiunea, inițiată de Partidul Social Democrat, Alianța pentru Unirea Românilor și PACE – Întâi România, a fost adoptată cu 281 de voturi pentru, patru împotrivă și trei voturi anulate.