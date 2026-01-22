Funcționarea non-stop amplifică orice ajustare de consum. O reducere de 3–5% poate părea modestă pe hârtie, însă într-o unitate industrială mare înseamnă economii anuale consistente și o scădere directă a emisiilor Scope 2. Pentru rezultate stabile, accentul cade pe eliminarea pierderilor „invizibile”, nu pe schimbări spectaculoase.

În practică, apar frecvent:

motoare supradimensionate care rulează sub sarcină mare parte din timp;

compresoare și ventilatoare setate manual, fără adaptare la cererea reală;

echipamente auxiliare pornite permanent, deși susțin producția doar în anumite intervale.

Reducerea consumului scade factura lunară fără renegocieri contractuale sau schimbări de furnizor. În fabricile 24/7, energia intră direct în costul pe unitate produsă. Dacă îl ții sub control, câștigi predictibilitate financiară și protejezi marja, un aspect urmărit atent de bănci și investitori.

Motoarele electrice, pompele, ventilatoarele și compresoarele ajung frecvent la peste 60% din consumul total. În multe fabrici din România și Europa Centrală, aceste echipamente funcționează de ani de zile fără recalibrare sau control de turație. Pentru utilizare uzuală, introducerea variatoarelor de frecvență și adaptarea la sarcina reală reduc pierderile de energie și căldură.

Procesele industriale generează căldură reziduală care se pierde zilnic dacă nu o recuperezi. Integrarea schimbătoarelor de căldură sau a soluțiilor de producere combinată a energiei electrice și termice poate îmbunătăți balanța energetică. Conceptul de cogeneration este aplicat pe scară largă în industrie și se potrivește în special fabricilor cu cerere constantă de abur sau apă caldă.

Iluminatul industrial rămâne activ în multe zone cu trafic redus. Trecerea la LED industrial, împreună cu senzori de prezență și control pe zone, aduce economii rapide și nu influențează fluxul de producție. În majoritatea cazurilor, amortizarea apare în intervale scurte, ceea ce recomandă această măsură ca prim pas.

Un program de eficiență energetică funcționează atunci când urmează o metodologie clară. Pașii de mai jos te ajută să eviți investițiile fără impact și să menții producția activă pe tot parcursul proiectului.

Începi cu o analiză a facturilor, a profilului de sarcină și a orelor de funcționare. Identifici vârfurile de consum și diferențele dintre schimburi. Această etapă oferă o imagine de ansamblu și indică zonele unde merită să aprofundezi.

Pentru fabricile 24/7, evaluarea scoate în evidență consumurile nocturne necorelate cu producția sau dezechilibrele între linii. Costurile sunt reduse, iar rezultatul ghidează pașii următori.

Auditul intră în detaliu: măsurători pe echipamente, verificarea randamentelor reale, analiza pierderilor electrice și termice. Pentru rezultate stabile, auditorul ține cont de funcționarea continuă și propune soluții care nu impun opriri.

Nu toate măsurile au același impact. Selectezi soluții cu recuperare rapidă și risc operațional redus. În această etapă, multe companii integrează și producerea locală de energie, în special fotovoltaice, ca parte dintr-o strategie mai amplă de eficientizare a consumului de energie electrică în mediile de productie.

După definirea măsurilor, stabilești ordinea implementării. Prioritizezi proiectele cu impact rapid și bugete controlabile. Pentru fabrici mari, planificarea ține cont de calendarul de producție și de ferestrele de intervenție disponibile.

Fabricile 24/7 nu își permit pauze. Implementarea se face pe zone sau linii, cu testare și validare continuă. Automatizarea și senzorii IoT permit reglaje fine, fără intervenții manuale constante.

Experiența echipei care coordonează proiectul contează aici. Documentația clară, procedurile de siguranță și comunicarea cu echipele de producție reduc riscurile și accelerează punerea în funcțiune.

După implementare, monitorizarea continuă menține performanța. EMS sau BEMS oferă date pe minute și pe echipamente, astfel încât să observi rapid deviațiile. Ajustezi setările, corectezi erorile și eviți revenirea la consumurile inițiale.

Eficiența energetică îți oferă control asupra costurilor, predictibilitate și o bază solidă pentru investiții viitoare în energie regenerabilă. Analizează datele, stabilește priorități și treci la acțiune cu pași măsurați.