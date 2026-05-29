Programul European Energy Award a fost lansat în România. Autoritățile locale primesc sprijin pentru tranziția energetică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat, în această lună, programul European Energy Award (EEA) în România, un instrument european destinat evaluării și certificării politicilor energetice locale. Programul a fost prezentat în cadrul unui eveniment organizat la București, la care au participat reprezentanți ai administrației centrale și locale, experți în eficiență energetică și parteneri internaționali. Inițiativa urmărește să sprijine orașele și comunele în reducerea consumului de energie, dezvoltarea surselor regenerabile și implementarea unor politici locale bazate pe rezultate măsurabile.

Programul European Energy Award este conceput ca un instrument de management și certificare care ajută administrațiile locale să își analizeze performanța energetică și să își stabilească obiective clare de dezvoltare. Prin intermediul acestui mecanism, autoritățile pot identifica prioritățile de investiții, pot elabora planuri de acțiune și pot monitoriza impactul măsurilor implementate.

La nivel european, sistemul este deja utilizat în peste 1.300 de comunități din 14 state, fiind considerat unul dintre cele mai cunoscute instrumente de evaluare și îmbunătățire a politicilor energetice locale.

Evenimentul de lansare organizat la București a reunit reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ai Ambasadei Elveției în România, specialiști în domeniul eficienței energetice și reprezentanți ai unor orașe care participă sau intenționează să participe la procesul European Energy Award.

În cadrul lansării, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, a evidențiat rolul eficienței energetice în dezvoltarea comunităților locale și în reducerea vulnerabilităților generate de volatilitatea piețelor energetice.

„Eficiența energetică este o prioritate operațională imediată. Reducerea dependenței de combustibilii fosili, diminuarea vulnerabilității comunităților la șocurile de preț și accelerarea tranziției spre energie curată sunt obiective care necesită acțiune la toate nivelurile: european, național și, mai ales, local”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Agenda evenimentului a inclus o secțiune dedicată perspectivelor instituționale asupra implementării European Energy Award în România. În cadrul acesteia au intervenit reprezentanți ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și consultantul internațional de țară pentru România în cadrul programului.

De asemenea, participanții au luat parte la un panel de dialog și schimb de experiență moderat de Claudia Vasilca, director general al Biroului Național European Energy Award. Discuțiile au reunit reprezentanți ai administrațiilor locale din Alba Iulia, Gherla, Turda, Brașov și Piatra Neamț, alături de invitați din Elveția și Ucraina.

O componentă importantă a reuniunii a fost prezentarea tehnică dedicată implementării programului în România. Aceasta a fost susținută de Sorin Maxim, vicepreședinte al Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România (ROREG), și Ioan Silviu Doboși, președinte al Asociației Inginerilor de Instalații din România.

În cadrul prezentării au fost explicate metodologia de evaluare utilizată de European Energy Award, procesul de certificare, catalogul de măsuri disponibile, instrumentele de sprijin pentru administrațiile locale și dezvoltarea unei rețele de suport destinată autorităților care aleg să participe la program.

Implementarea European Energy Award în România este susținută prin cea de-a doua Contribuție Elvețiană, mecanism bilateral prin care Confederația Elvețiană contribuie la reducerea disparităților economice și sociale din statele membre ale Uniunii Europene.

În România, această finanțare susține proiecte dedicate eficienței energetice și energiei regenerabile, alături de alte investiții care urmăresc modernizarea infrastructurii energetice și consolidarea capacității instituționale.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va avea rolul de coordonator național al programului European Energy Award în România, în timp ce ROREG va asigura coordonarea la nivel regional.

Autoritățile locale care vor participa la program vor beneficia de sprijin tehnic și financiar, servicii de consiliere specializată și acces la o rețea europeană de bune practici în domeniul eficienței energetice. Scopul este dezvoltarea unor politici locale bazate pe date, obiective clare și indicatori măsurabili de performanță.

Potrivit reprezentanților programului, utilizarea acestui cadru european ar trebui să contribuie la reducerea risipei de resurse, la orientarea mai eficientă a investițiilor publice și la îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.

