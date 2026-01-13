Romgaz a transmis marți precizări detaliate privind stadiul discuțiilor referitoare la achiziția activelor Azomureș, după ce producătorul de îngrășăminte a afirmat într-un comunicat că procesul „nu a înregistrat progrese” și că nu a primit nicio ofertă angajantă din partea companiei de stat.

Gigantul din gaz a explicat că toate procedurile se desfășoară în conformitate cu legislația și cu regulile de guvernanță corporativă aplicabile societăților listate.

În comunicatul transmis, Romgaz subliniază rolul său de emitent listat și obligațiile legale aferente:

„Romgaz este o companie listată la Bursa de Valori Bucureşti, deţinută majoritar de statul român, care acţionează într-un cadru corporativ coerent şi sustenabil dezvoltării şi realizării obiectivelor companiei. Romgaz nu acţionează şi nu realizează formalităţi corporative doar pentru a satisface interesele intrinseci ale unui terţ vânzător. Romgaz îşi desfăşoară demersurile corporative cu rigoare şi echilibru, asigurându-se că nicio decizie nu ar afecta interesele economice ale companiei.”

Compania precizează că a transmis către Azomureș un interval de preț, însă continuarea negocierilor depinde de acceptarea acestuia:

„Pentru o corectă informare, Romgaz face precizarea că a transmis către Azomureş o scrisoare prin care a informat în raport cu intervalul de preţ propus pentru achiziţia activelor Azomureş, cu precizarea că, în cazul în care acest interval de preţ ar fi acceptat, părţile ar putea intra în negocieri extinse cu privire la termenii şi condiţiile tranzacţiei.”

Romgaz respinge ideea unei presiuni publice asupra negocierilor:

„Credem cu tărie că informarea de presă a Azomureş în raport cu Romgaz nu poate conduce la sensibilizare, în sensul acceptării oricărui preţ pentru o astfel de tranzacţie”.

Romgaz: deschiși negocierilor, dar în condiții corporative

Compania anunță că rămâne dispusă să dialogheze cu Azomureș, însă numai în cadrul legal și corporativ adecvat:

„Tranzacţiile complexe precum achiziţia activelor Azomureş trebuie negociate şi fundamentate de Romgaz conform procedurilor corporative şi legislaţiei aplicabile, înainte de supunerea unei astfel de tranzacţii spre aprobarea organelor corporative competente. În cazul în care reprezentanţii Azomureş doresc, rămânem deschişi unui dialog onest şi coerent… vom informa piaţa de capital dacă astfel de negocieri între părţi vor începe efectiv şi, ulterior, vom informa şi asupra rezultatelor acestor negocieri”.

De asemenea, compania amintește că explorează și alte opțiuni în industria îngrășămintelor:

„Romgaz, companie deţinută majoritar de statul român, continuă să realizeze proiectele strategice şi să contribuie semnificativ la securitatea energetică a României”.

Cu o zi înainte, Azomureș anunțase oprirea temporară a unor activități și plasarea în șomaj tehnic a circa 600 de salariați, cu un impact potențial asupra altor 1.500 de angajați ai contractorilor industriali.

Compania afirma:

„În lipsa unui parcurs clar şi credibil, această amprentă de forţă de muncă nu mai poate fi susţinută la nivelurile actuale.”

În comunicat, Azomureș a susținut că procesul de discuții cu Romgaz durează de 12 luni și că „până în prezent nu a fost transmisă nicio ofertă angajantă şi nu a fost comunicat niciun calendar credibil de execuţie”.

Tot Azomureș a indicat și problema accesului la gaze pentru marii consumatori industriali: