Guvernul a adoptat miercuri un memorandum care permite Ministerului Sănătății să încheie un angajament legal în vederea realizării determinărilor necesare acordării sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare în cazul salariaților din sănătate.

Documentul este elaborat în acord cu legislația privind securitatea și sănătatea în muncă, dar și cu reglementările de salarizare din sectorul public, potrivit comunicatului Executivului.

Conform Guvernului, scopul memorandumului este de a aproba achiziția serviciilor de efectuare a determinărilor specifice de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii, astfel încât Ministerul Sănătăţii să poată stabili dacă există condiții care justifică sporul pentru personalul medical și auxiliar.

Rezultatele acestor evaluări vor sta la baza acordării sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare, acolo unde se constată expunerea la factori nocivi.

Măsura privind sănătatea apare în contextul în care premierul Ilie Bolojan a vorbit public despre reducerea cheltuielilor bugetare, restructurarea aparatului administrativ și combaterea abuzurilor. Într-o intervenție la TVR, prim-ministrul a spus că există un consens în coaliția de guvernare asupra direcțiilor de reformă și că deciziile finale vor fi luate după o analiză detaliată în fiecare instituție.

Bolojan a explicat că reducerile nu vor fi aplicate uniform în toate structurile statului, ci doar acolo unde indicatorii arată un exces de personal sau o utilizare ineficientă a resurselor. Pentru exemplificare, premierul a invocat domenii precum educația sau Senatul României, unde reducerile de personal au fost deja operate în ultimii ani și nu se impun alte ajustări.

În schimb, în instituțiile cu personal excedentar, reorganizările sunt considerate necesare. Premierul a menționat că astfel de restructurări sunt analizate la nivelul Cancelariei Guvernului și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, unde rapoartele de audit arată că anumite posturi pot fi eliminate fără a afecta activitatea instituțiilor.

Șeful Executivului a precizat că obiectivul acestor măsuri nu este penalizarea angajaților, ci eficientizarea aparatului de stat și creșterea participării reale pe piața muncii. În acest sens, Bolojan a subliniat că România se află pe penultimul loc în Uniunea Europeană în privința ponderii populației active care lucrează efectiv în economie.

Premierul a vorbit și despre necesitatea creșterii vârstei efective de pensionare, astfel încât aceasta să se apropie cât mai mult de pragul standard de 65 de ani, măsură considerată esențială pentru menținerea sustenabilității sistemului public de pensii și echilibrul pieței muncii.