Te duci la casa de pensii din județul unde ai acum dosarul și depui:

o cerere prin care soliciți transferul pensiei în alt județ;

o copie a actului de identitate care arată noua adresă.

Casa de pensii din județul unde se transferă dosarul verifică dosarul și punctajul mediu anual, emite și comunică decizia de pensie, trimite informațiile despre plata pensiei către sistemul central, pentru ca banii să fie virați prin bancă, începând cu luna comunicată de casa de pensii care a trimis dosarul. Pentru primele trei luni după transfer, pensia se va plăti tot de casa de pensii veche, prin mandate poștale, la noua adresă.

Potrivit CNPP, se face verificarea ca să nu apară greșeli în baza de date care ar putea afecta pensia ta pe termen lung.

Dacă locuiești într-un alt stat membru, nu trebuie să vii în România pentru a depune cererea de pensie. Trebuie doar să o depui la instituția de asigurări sociale din țara unde locuiești, care se va ocupa de trimiterea tuturor documentelor către instituția competentă din România.

Pentru a primi pensia în străinătate trebuie să urmezi acești pași:

Deschide un cont bancar în țara unde locuiești. Nu trebuie să fie la o bancă anume, dar unele bănci pot percepe taxe mai mici pentru transfer.

Trimite casei de pensii unde ai dosarul următoarele informații: numele și adresa ta completă, numele și adresa băncii, codul SWIFT/BIC (dacă este nevoie) și numărul contului internațional.

Aceste informații se trimit prin declarația de transfer în străinătate, împreună cu copia actului de identitate și documentul care confirmă detaliile bancare. Documentele pot fi depuse:

personal de către titular,

printr-o persoană împuternicită cu procură specială,

prin poștă la casa de pensii,

sau scanate și trimise prin e-mail la adresa oficială a casei de pensii (publicată pe site).

Din 2008, persoanele care primesc pensie din România și locuiesc în străinătate pot primi banii direct în țara unde trăiesc. CNPP se ocupă de plata pensiilor prin Citibank Europe plc., sucursala România.

Persoanele care au lucrat în mai multe state membre ale Uniunii Europene sau Spațiului Economic European primesc pensia astfel:

pensia se acordă respectând regulile blocului comunitar și legile din fiecare țară;

pot cere pensia în fiecare țară unde au muncit. Vârsta de pensionare poate fi diferită de la o țară la alta, fiecare stat va calcula pensia când îndeplinești condițiile lui;

pensia se calculează proporțional cu cât au lucrat în fiecare țară. Fiecare stat plătește partea de pensie corespunzătoare perioadei lucrate acolo.

România aplică regulile Uniunii Europene pentru pensii comunitare începând cu 1 ianuarie 2007, data aderării. Aceste reguli stabilesc cum se coordonează sistemele de pensii între statele membre pentru persoanele care au lucrat în mai multe țări. Din 1 mai 2010, au intrat în vigoare reguli noi ale UE care clarifică modul de calcul și procedura de aplicare a acestor pensii comunitare. Aceste reguli se bazează pe regulamentele europene actualizate și asigură că perioadele de muncă din diferite țări se iau în calcul corect pentru pensie.