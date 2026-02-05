Procesul de analiză a legii pensiilor speciale continuă la Curtea Constituțională, iar adoptarea unei decizii este întârziată din cauza dificultății juridice a dosarului și a diferențelor de interpretare între judecători. Tema pensiilor rămâne una dintre cele mai sensibile reforme discutate în ultimii ani, cu implicații majore asupra sistemului public și asupra statutului unor categorii profesionale.

Judecătorul constituțional Dacian Dragoș a explicat pentru Antena 3 că evaluarea actului normativ necesită studii aprofundate și dezbateri complexe, întrucât implicațiile asupra sistemului de pensii sunt multiple și sensibile din punct de vedere juridic și social.

„Cum ați spus și dumneavoastră, e o lege mai greu de analizat, e încă în analiză la CCR, de aceea mă voi limita să spun că și colegii mei i-am văzut că acționează cu bunăcredință și din perspectiva propriei conștiințe. Sigur că sunt diverse păreri, aceste lucruri se reflectă și la CCR. Sunt lucruri care probabil se blochează din această perspectivă, dar sunt sigur că acest impas se va depăși curând, iar chestiunile astea nu cred că trebuie modificată legea pentru fiecare impact, că altfel nu mai avem stat de drept. Curtea este funcțională și-și poate face treaba. Sigur, unele legi trec mai greu, altele mai ușor. Curtea are o muncă intensă pentru că sunt multe de rezolvat”, a declarat Dacian Dragoș.

Magistratul a precizat că dificultățile apar inclusiv din necesitatea analizării unor documente suplimentare și din modul diferit în care judecătorii interpretează normele care reglementează acordarea pensiilor speciale.

„Mai degrabă asta este, e o decizie grea, fiecare judecător e cu conștiința și principiile lui pe care le aplică și efectiv, da, este o lege dificilă unde nu a existat până la urmă o decizie luată și datorită faptului că s-au mai analizat documente, dar nu vreau să spun mai multe pentru că e încă în lucru”, a afirmat Dacian Dragoș.

Judecătorul CCR a susținut că o decizie privind reforma pensiilor ar putea fi pronunțată în perioada următoare, exprimând convingerea că impasul procedural va fi depășit.

„Eu chiar cred că în curând vom avea o decizie și pe legea pensiilor”, a declarat Dacian Dragoș.

În același context, magistratul a subliniat că responsabilitatea întârzierilor privind legislația pensiilor nu poate fi atribuită exclusiv Curții Constituționale, ci reprezintă rezultatul unor probleme mai vechi apărute în procesul legislativ.

„Toți suntem de vină, România e de vină, de la decidenții politici și instituții… pentru că nu putem acuza doar CCR. Știți că asta cu legile pe partea de pensii se discută de multă vreme și au stagnat și s-au împotmolit și înainte. E greu de decelat efectiv și nu e căderea mea să spun cine e de vină”, a declarat Dacian Dragoș.

În paralel cu analiza legii pensiilor speciale, situația personală a judecătorului Dacian Dragoș adaugă o nouă dimensiune de incertitudine asupra procesului decizional. Magistratul a explicat că există riscul suspendării sale din funcție chiar înaintea unei ședințe decisive a Curții Constituționale, însă consideră că argumentele juridice nu susțin o asemenea măsură.

„De așteptat, vă spun, teoretic, pe baza legii nu e posibil că nu sunt argumente. Te uiți la urgența opririi actului respectiv, ce urgență să fie când eu lucrez de șase luni în cadrul CCR. Dincolo de aceste aspecte, practic, orice e posibil, nu putem să excludem, s-au întâmplat lucruri și mai ciudate”, a declarat Dacian Dragoș.

Judecătorul a explicat că activitatea Curții nu ar fi blocată complet dacă ar apărea o asemenea situație, însă procesul deliberativ ar deveni mai dificil, mai ales în cazul unor dosare sensibile precum cele legate de pensii.

„Curtea poate să funcționeze și în opt judecători, e mai greu de făcut majoritatea, dar deciziile nu se iau doar cu 4-5. Se pot lua decizii și în opt judecători dacă nu sunt foarte controversate sau disputate în interior. Nu se blochează Curtea imediat”, a afirmat Dacian Dragoș.

Magistratul a respins acuzațiile care au stat la baza solicitării suspendării sale, considerând că acestea nu sunt susținute juridic, însă a recunoscut că evoluțiile instituționale pot fi imprevizibile.

„Cererile sunt neîntemeiate și nefondate. Dar se poate întampla orice”, a declarat Dacian Dragoș.

Referindu-se la faptul că pronunțarea instanței privind eventuala suspendare ar putea avea loc chiar în ziua deliberărilor CCR asupra sistemului pensiilor speciale, judecătorul a evitat speculațiile și a spus că preferă să creadă într-o explicație procedurală.

„Eu nu pot să speculez, am văzut speculațiile din presă. Eu chair cred că există o explicație logică pentru că fiecare complet are în vedere termene și încerc să nu mă gândesc la teorii ale conspirației până nu văd rezultatul. Nu poate să fie altfel decât de respingere pentru că e atât de neîntemeiat. Dar, sigur că suntem în România cum e vorba și asta ne ocupă tot timpul, se poate întâmpla orice, pe baza legii nu pot fi surprize, dar practic se poate întâmpla orice”, a declarat Dacian Dragoș.

Judecătorul CCR a transmis că nu anticipează o suspendare, însă a explicat modul în care ar interpreta o asemenea decizie dacă ar fi adoptată.