Aproximativ 60% dintre companiile din România utilizează tehnologii cloud, însă nivelul de maturitate este încă sub cel din regiune.

Ponderea firmelor cu implementare avansată a crescut în ultimii doi ani, de la 14% la 23%, însă rămâne sub media din Europa Centrală și de Est, unde procentul ajunge la 25%.

În același timp, circa 40% dintre companii sunt încă la nivel de proiecte-pilot sau utilizări limitate, ceea ce arată un ritm mai lent de transformare digitală comparativ cu alte piețe din regiune.

Specialiștii PwC atrag atenția că România se află încă în proces de aliniere la standardele regionale, deși există semnale pozitive.

„Companiile românești încă recuperează decalajul în materie de cloud. Nivelurile de maturitate sunt mai scăzute decât pe alte piețe din regiune, precum Polonia sau Cehia, unde adoptarea a accelerat puternic în ultimii doi ani. Există însă nuanțe semnificative pe care cifrele singure nu le surprind, cum ar fi inițiativele cloud recente ale unor entități guvernamentale precum Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și Ministerul Economiei, Digitalizării și Antreprenoriatului, care semnalează un impuls instituțional în creștere”, a declarat Gabriel Voicilă, Partener Tehnologie, PwC România.

Diferențele față de regiune sunt și mai evidente în zona inteligenței artificiale.

Doar 13% dintre companiile din România au implementat soluții de AI sau machine learning bazate pe cloud, adică mai puțin de jumătate față de media regională.

În plus, majoritatea organizațiilor se află încă în faza de explorare, fără implementări concrete, iar nivelul de pregătire în ceea ce privește infrastructura de date și competențele interne este considerat insuficient.

Deși interesul pentru cloud este în creștere, investițiile rămân moderate.

Aproape trei sferturi dintre companiile românești intenționează să majoreze bugetele pentru cloud în următorul an, însă cele mai multe planifică creșteri sub 5%.

Doar 17% dintre organizații au în vedere investiții dedicate în AI și machine learning, un nivel semnificativ mai mic decât media regională.

Principalele obiective ale investițiilor în cloud sunt îmbunătățirea experienței clienților, menționată de 47% dintre respondenți, precum și securitatea cibernetică și reducerea costurilor.

În schimb, utilizarea inteligenței artificiale pentru decizii de business sau inovare rămâne, deocamdată, un obiectiv secundar pentru companiile locale.

Un capitol la care România se evidențiază pozitiv este sustenabilitatea.

Aproximativ 70% dintre companii folosesc infrastructuri cloud cu practici durabile, depășind media regională cu 15 puncte procentuale.

De asemenea, 93% dintre organizații iau în considerare criterii de sustenabilitate atunci când aleg furnizorii de cloud.

Datele PwC arată că România avansează în direcția digitalizării, însă ritmul este mai lent decât în alte state din regiune.

Adoptarea cloud-ului și a inteligenței artificiale rămâne esențială pentru competitivitatea companiilor, iar diferențele actuale indică nevoia unor investiții mai consistente și a unei accelerări a transformării digitale.