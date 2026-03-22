Banii în format digital sunt în centrul unor proiecte europene majore, iar euro digital este una dintre cele mai avansate inițiative discutate în cadrul conferinței. Acest instrument este gândit pentru a modifica fundamental modul în care cetățenii și companiile realizează plăți.

Conceptul presupune existența a două forme distincte, una destinată populației și alta sistemului bancar.

„Trebuie făcută o distincție. Prima este, în esență, o copie digitală a numerarului — toată lumea este inclusă, iar aceasta reprezintă o digitalizare reală. A doua este crearea unei noi infrastructuri pentru băncile din UE, bazată pe blockchain”, a punctat consilierul Băncii Centrale Europene, Jürgen Schaaf.

În paralel, oficialii subliniază că protecția datelor va fi menținută la nivel ridicat, informațiile utilizatorilor urmând să fie vizibile doar băncilor comerciale, nu și instituției centrale.

Guvernatorul Băncii Naționale Croate a explicat că lansarea euro digital depinde de adoptarea cadrului legislativ european și că utilizarea acestuia nu va fi obligatorie pentru cetățeni, dar va deveni necesară pentru comercianți.

„Digitalizarea euro este în prezent un subiect fierbinte în Parlamentul European. Sperăm ca legislația să fie adoptată în această vară, ceea ce ne-ar permite să lansăm la scurt timp după aceea un proiect pilot pentru euro digital. Nu este doar o chestiune tehnologică; este vorba despre asigurarea unui sistem monetar de plăți independent pentru Europa și despre oferirea unui impuls major transformării digitale a întregului continent, atât din punct de vedere politic, cât și funcțional”, a spus Boris Vujčić.

Un rol esențial în acest ecosistem îl va avea identitatea digitală europeană, considerată infrastructură critică pentru viitoarele servicii financiare.

„Dacă reușim să implementăm acest sistem la nivelul UE, identitatea digitală va deveni infrastructură critică pentru absolut tot — nu doar pentru bănci, ci pentru toate procesele sociale și de business. Totuși, mai este mult de lucru pentru alinierea identităților digitale între toate statele membre. Această armonizare va fi un proces complex și, dacă forțăm viteza, trebuie să fim foarte atenți să nu neglijăm securitatea”, a avertizat Hendrik Bourgeois.

Transformarea prin care trec banii nu mai este doar conceptuală, ci deja vizibilă în modul în care tehnologia redefinește funcțiile sistemului financiar. Una dintre concluziile majore ale conferinței este că banii devin un tip de software programabil.

Această schimbare implică o serie de evoluții simultane, de la utilizarea inteligenței artificiale în luarea deciziilor până la transformarea portofelelor digitale în instrumente de identitate.

Un exemplu concret îl reprezintă plățile realizate de inteligența artificială, fără intervenția directă a utilizatorului.

„Pentru început, baza tuturor lucrurilor este încrederea că produsele pe care le cumpărăm prin canale digitale vor ajunge efectiv la noi. Abia atunci când comanzi ceva online și pachetul apare la ușa ta începi să ai încredere în sistem. Acum apar agenții AI, iar va trebui să reconstruim această încredere — de data aceasta, în faptul că rezultatul unei tranzacții realizate de un agent în numele nostru va fi exact cel așteptat”, a explicat Bartosz Ciolkowski.

Această tendință marchează trecerea către un sistem în care AI nu doar analizează, ci execută tranzacții și decizii financiare în locul oamenilor.

În acest context, presiunea asupra instituțiilor bancare crește rapid. Expertul financiar Frank Schwab a avertizat că băncile care nu investesc în aplicații mobile performante vor dispărea în următorii ani, pe măsură ce tranzacțiile machine-to-machine devin dominante.

Pe măsură ce banii devin digitali și interconectați, apar și riscuri mai complexe, în special în zona fraudelor. Tehnologiile avansate sunt folosite tot mai des în scopuri ilegale, iar securitatea devine o prioritate critică.

„Digitalizarea a facilitat accesul la servicii bancare și gestionarea în timp real a finanțelor. Totuși, creează și oportunități pentru fraude din ce în ce mai sofisticate. Escrocii folosesc tehnologii avansate, inclusiv AI și deepfake-uri. În acest context, informația și educația sunt principalele noastre arme”, a declarat Jana Novina Cukrov.

Experții atrag atenția asupra unor fenomene emergente precum identitățile sintetice sau fraudele automatizate, care pot afecta atât utilizatorii individuali, cât și instituțiile financiare.

În paralel, diferența dintre succes și eșec nu mai ține de strategii, ci de capacitatea de implementare.

„Industria financiară trece prin schimbări tectonice. Modul în care economisim și investim astăzi nu va mai fi valabil mâine. Educația financiară este fundamentul unei societăți sănătoase”, a declarat Robert Penezić.

Pe fondul acestor transformări, economiștii atrag atenția și asupra implicațiilor mai largi asupra societății.

„Astăzi, ni se impune ideologia „degrowth”. Aceasta este o minciună. Creșterea economică nu este dușmanul mediului, ci fundamentul prosperității. Dacă renunțăm la creștere, renunțăm la viitorul copiilor noștri. În loc să construim progres pentru toți, asistăm la distrugerea micilor afaceri și a clasei de mijloc, ceea ce este o consecință directă a puterii planificatorilor centrali”, a adăugat Richard A. Werner.

Evenimentul Money Motion 2026 a reunit peste 700 de companii și aproximativ 3.500 de profesioniști, confirmând rolul său de platformă strategică pentru viitorul industriei financiare, într-un moment în care banii își schimbă complet natura și funcțiile.