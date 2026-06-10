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Curs valutar miercuri, 10 iunie. Euro s-a depreciat în raport cu leul. BNR a publicat noile date

Curs valutar miercuri, 10 iunie. Euro s-a depreciat în raport cu leul. BNR a publicat noile date

SURSA FOTO: Dreamstime - Curs valutar

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Publicat de Leonard Bădilă la 10 iunie 2026, 13:24
Din cuprinsul articolului

Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 10 iunie 2026, cursul valutar oficial pentru principalele monede internaționale, dar și cotațiile pentru gramul de aur și DST (Drepturile Speciale de Tragere).

Curs valutar miercuri, 10 iunie. Euro s-a depreciat în raport cu leul

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), un euro a fost cotat la 5,2344 lei, în timp ce dolarul american a avut o valoare de 4,5286 lei. Lira sterlină a fost cotată la 6,0664 lei, iar francul elvețian la 5,6717 lei.

Monedă / Activ Simbol Curs (lei)
Dolarul australian AUD 3,1742
Dolarul canadian CAD 3,2522
Francul elvețian CHF 5,6717
Coroana cehă CZK 0,2165
Coroana daneză DKK 0,7003
Lira egipteană EGP 0,0874
Euro EUR 5,2344
Lira sterlină GBP 6,0664
100 Forinți maghiari HUF 1,4718
100 Yeni japonezi JPY 2,8225
Leul moldovenesc MDL 0,2608
Coroana norvegiană NOK 0,4776
Zlotul polonez PLN 1,2323
Rubla rusească RUB 0,0629
Coroana suedeză SEK 0,4778
Lira turcească TRY 0,0981
Dolarul american USD 4,5286
Randul sud-african ZAR 0,2736
Realul brazilian BRL 0,8757
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6681
Rupia indiană INR 0,0476
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2974
Peso-ul mexican MXN 0,2597
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6329
Dinarul sârbesc RSD 0,0446
Hryvna ucraineană UAH 0,1007
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2330
Bahtul thailandez THB 0,1377
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5779
Shekelul israelian ILS 1,5224
100 Rupii indoneziene IDR 0,0252
Pesoul filipinez PHP 0,0738
100 Coroane islandeze ISK 3,6502
Ringgitul malaysian MYR 1,1134
Dolarul singaporez SGD 3,5180
Gramul de aur XAU 606,6218
DST (Drepturi Speciale de Tragere) XDR 6,1794

Care sunt ratele dobânzilor ROBID și ROBOR

La data de 10 iunie 2026, indicele ROBID a fost de 5,35% pentru scadențele overnight (O/N) și tom-next (T/N), 5,43% pentru o săptămână, 5,47% pentru o lună, 5,54% pentru trei luni, 5,58% pentru șase luni și 5,64% pentru 12 luni.

În aceeași zi, indicele ROBOR a fost de 5,63% pentru scadențele overnight (O/N) și tom-next (T/N), 5,71% pentru o săptămână, 5,76% pentru o lună, 5,84% pentru trei luni, 5,91% pentru șase luni și 5,97% pentru 12 luni.

Prin comparație, la 9 iunie 2026, ROBID se situa la 5,34% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru o săptămână, 5,46% pentru o lună, 5,54% pentru trei luni, 5,59% pentru șase luni și 5,63% pentru 12 luni.

Tot la 9 iunie 2026, ROBOR era de 5,63% pentru O/N și T/N, 5,70% pentru o săptămână, 5,74% pentru o lună, 5,84% pentru trei luni, 5,92% pentru șase luni și 5,97% pentru 12 luni.

Data ROBID O/N ROBID T/N ROBID 1W ROBID 1M ROBID 3M ROBID 6M ROBID 12M ROBOR O/N ROBOR T/N ROBOR 1W ROBOR 1M ROBOR 3M ROBOR 6M ROBOR 12M
10.06.2026 5,35 5,35 5,43 5,47 5,54 5,58 5,64 5,63 5,63 5,71 5,76 5,84 5,91 5,97
09.06.2026 5,34 5,34 5,42 5,46 5,54 5,59 5,63 5,63 5,63 5,70 5,74 5,84 5,92 5,97
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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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