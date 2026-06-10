Curs valutar miercuri, 10 iunie. Euro s-a depreciat în raport cu leul. BNR a publicat noile date

Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 10 iunie 2026, cursul valutar oficial pentru principalele monede internaționale, dar și cotațiile pentru gramul de aur și DST (Drepturile Speciale de Tragere).

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), un euro a fost cotat la 5,2344 lei, în timp ce dolarul american a avut o valoare de 4,5286 lei. Lira sterlină a fost cotată la 6,0664 lei, iar francul elvețian la 5,6717 lei.

Monedă / Activ Simbol Curs (lei) Dolarul australian AUD 3,1742 Dolarul canadian CAD 3,2522 Francul elvețian CHF 5,6717 Coroana cehă CZK 0,2165 Coroana daneză DKK 0,7003 Lira egipteană EGP 0,0874 Euro EUR 5,2344 Lira sterlină GBP 6,0664 100 Forinți maghiari HUF 1,4718 100 Yeni japonezi JPY 2,8225 Leul moldovenesc MDL 0,2608 Coroana norvegiană NOK 0,4776 Zlotul polonez PLN 1,2323 Rubla rusească RUB 0,0629 Coroana suedeză SEK 0,4778 Lira turcească TRY 0,0981 Dolarul american USD 4,5286 Randul sud-african ZAR 0,2736 Realul brazilian BRL 0,8757 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6681 Rupia indiană INR 0,0476 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2974 Peso-ul mexican MXN 0,2597 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6329 Dinarul sârbesc RSD 0,0446 Hryvna ucraineană UAH 0,1007 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2330 Bahtul thailandez THB 0,1377 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5779 Shekelul israelian ILS 1,5224 100 Rupii indoneziene IDR 0,0252 Pesoul filipinez PHP 0,0738 100 Coroane islandeze ISK 3,6502 Ringgitul malaysian MYR 1,1134 Dolarul singaporez SGD 3,5180 Gramul de aur XAU 606,6218 DST (Drepturi Speciale de Tragere) XDR 6,1794

La data de 10 iunie 2026, indicele ROBID a fost de 5,35% pentru scadențele overnight (O/N) și tom-next (T/N), 5,43% pentru o săptămână, 5,47% pentru o lună, 5,54% pentru trei luni, 5,58% pentru șase luni și 5,64% pentru 12 luni.

În aceeași zi, indicele ROBOR a fost de 5,63% pentru scadențele overnight (O/N) și tom-next (T/N), 5,71% pentru o săptămână, 5,76% pentru o lună, 5,84% pentru trei luni, 5,91% pentru șase luni și 5,97% pentru 12 luni.

Prin comparație, la 9 iunie 2026, ROBID se situa la 5,34% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru o săptămână, 5,46% pentru o lună, 5,54% pentru trei luni, 5,59% pentru șase luni și 5,63% pentru 12 luni.

Tot la 9 iunie 2026, ROBOR era de 5,63% pentru O/N și T/N, 5,70% pentru o săptămână, 5,74% pentru o lună, 5,84% pentru trei luni, 5,92% pentru șase luni și 5,97% pentru 12 luni.