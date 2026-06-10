Curs valutar miercuri, 10 iunie. Euro s-a depreciat în raport cu leul. BNR a publicat noile date
SURSA FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 10 iunie 2026, cursul valutar oficial pentru principalele monede internaționale, dar și cotațiile pentru gramul de aur și DST (Drepturile Speciale de Tragere).
Curs valutar miercuri, 10 iunie. Euro s-a depreciat în raport cu leul
Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), un euro a fost cotat la 5,2344 lei, în timp ce dolarul american a avut o valoare de 4,5286 lei. Lira sterlină a fost cotată la 6,0664 lei, iar francul elvețian la 5,6717 lei.
|Monedă / Activ
|Simbol
|Curs (lei)
|Dolarul australian
|AUD
|3,1742
|Dolarul canadian
|CAD
|3,2522
|Francul elvețian
|CHF
|5,6717
|Coroana cehă
|CZK
|0,2165
|Coroana daneză
|DKK
|0,7003
|Lira egipteană
|EGP
|0,0874
|Euro
|EUR
|5,2344
|Lira sterlină
|GBP
|6,0664
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,4718
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,8225
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2608
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4776
|Zlotul polonez
|PLN
|1,2323
|Rubla rusească
|RUB
|0,0629
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4778
|Lira turcească
|TRY
|0,0981
|Dolarul american
|USD
|4,5286
|Randul sud-african
|ZAR
|0,2736
|Realul brazilian
|BRL
|0,8757
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6681
|Rupia indiană
|INR
|0,0476
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,2974
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2597
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,6329
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0446
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1007
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,2330
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1377
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5779
|Shekelul israelian
|ILS
|1,5224
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0252
|Pesoul filipinez
|PHP
|0,0738
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,6502
|Ringgitul malaysian
|MYR
|1,1134
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,5180
|Gramul de aur
|XAU
|606,6218
|DST (Drepturi Speciale de Tragere)
|XDR
|6,1794
Care sunt ratele dobânzilor ROBID și ROBOR
La data de 10 iunie 2026, indicele ROBID a fost de 5,35% pentru scadențele overnight (O/N) și tom-next (T/N), 5,43% pentru o săptămână, 5,47% pentru o lună, 5,54% pentru trei luni, 5,58% pentru șase luni și 5,64% pentru 12 luni.
În aceeași zi, indicele ROBOR a fost de 5,63% pentru scadențele overnight (O/N) și tom-next (T/N), 5,71% pentru o săptămână, 5,76% pentru o lună, 5,84% pentru trei luni, 5,91% pentru șase luni și 5,97% pentru 12 luni.
Prin comparație, la 9 iunie 2026, ROBID se situa la 5,34% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru o săptămână, 5,46% pentru o lună, 5,54% pentru trei luni, 5,59% pentru șase luni și 5,63% pentru 12 luni.
Tot la 9 iunie 2026, ROBOR era de 5,63% pentru O/N și T/N, 5,70% pentru o săptămână, 5,74% pentru o lună, 5,84% pentru trei luni, 5,92% pentru șase luni și 5,97% pentru 12 luni.
|Data
|ROBID O/N
|ROBID T/N
|ROBID 1W
|ROBID 1M
|ROBID 3M
|ROBID 6M
|ROBID 12M
|ROBOR O/N
|ROBOR T/N
|ROBOR 1W
|ROBOR 1M
|ROBOR 3M
|ROBOR 6M
|ROBOR 12M
|10.06.2026
|5,35
|5,35
|5,43
|5,47
|5,54
|5,58
|5,64
|5,63
|5,63
|5,71
|5,76
|5,84
|5,91
|5,97
|09.06.2026
|5,34
|5,34
|5,42
|5,46
|5,54
|5,59
|5,63
|5,63
|5,63
|5,70
|5,74
|5,84
|5,92
|5,97
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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