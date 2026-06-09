Curs valutar marți, 9 iunie. Euro s-a depreciat ușor în raport cu leul. BNR a publicat cifrele oficiale
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință pentru ziua de marți, 9 iunie 2026. Potrivit datelor oficiale, euro a fost cotat la 5,2386 lei, în timp ce dolarul american a avut o valoare de 4,5315 lei.
Curs valutar marți, 9 iunie.
Potrivit cursului publicat de BNR, În ceea ce privește principalele valute internaționale, lira sterlină a fost cotată la 6,0664 lei, iar francul elvețian la 5,6904 lei. Dolarul canadian a avut un curs de 3,2516 lei, iar dolarul australian a fost evaluat la 3,1957 lei. Pentru dolarul neo-zeelandez, BNR a anunțat un curs de 2,6428 lei.
|Monedă / Activ
|Cod
|Curs (lei)
|Dolarul australian
|AUD
|3,1957
|Dolarul canadian
|CAD
|3,2516
|Francul elvețian
|CHF
|5,6904
|Coroana cehă
|CZK
|0,2167
|Coroana daneză
|DKK
|0,7009
|Lira egipteană
|EGP
|0,0876
|Euro
|EUR
|5,2386
|Lira sterlină
|GBP
|6,0664
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,4759
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,8293
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2604
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4785
|Zlotul polonez
|PLN
|1,2366
|Rubla rusească
|RUB
|0,0633
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4809
|Lira turcească
|TRY
|0,0982
|Dolarul american
|USD
|4,5315
|Randul sud-african
|ZAR
|0,2754
|Realul brazilian
|BRL
|0,8726
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6694
|Rupia indiană
|INR
|0,0475
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,2980
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2606
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,6428
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0446
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1009
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,2337
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1380
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5782
|Shekelul israelian
|ILS
|1,5416
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0251
|Pesoul filipinez
|PHP
|0,0737
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,6531
|Ringgitul malaysian
|MYR
|1,1159
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,5251
|Gramul de aur
|XAU
|630,8228
|DST
|XDR
|6,1850
Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR
Ratele dobânzilor interbancare ROBID și ROBOR au înregistrat variații minore la data de 9 iunie 2026, comparativ cu ședința precedentă din 8 iunie.
ROBOR la trei luni, indice utilizat în trecut pentru calculul costurilor unor credite de consum în lei, a rămas neschimbat la 5,84% pe an. ROBOR la șase luni a urcat ușor, de la 5,91% la 5,92% pe an, în timp ce ROBOR la 12 luni s-a menținut la 5,97% pe an.
Pentru scadențele mai scurte, ROBOR overnight (O/N) și tomorrow next (T/N) au rămas la 5,63% pe an. ROBOR la o săptămână a coborât de la 5,71% la 5,70% pe an, iar ROBOR la o lună a scăzut de la 5,75% la 5,74% pe an.
În ceea ce privește indicii ROBID, dobânda overnight (O/N) a scăzut de la 5,35% la 5,34% pe an, la fel ca și dobânda tomorrow next (T/N), care a coborât de la 5,35% la 5,34% pe an. ROBID la o săptămână a rămas la 5,42% pe an, iar ROBID la o lună s-a menținut la 5,46% pe an.
ROBID la trei luni a rămas nemodificat la 5,54% pe an, în timp ce ROBID la șase luni a crescut ușor, de la 5,58% la 5,59% pe an. ROBID la 12 luni s-a menținut la 5,63% pe an.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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