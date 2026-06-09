Curs valutar marți, 9 iunie. Euro s-a depreciat ușor în raport cu leul. BNR a publicat cifrele oficiale

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință pentru ziua de marți, 9 iunie 2026. Potrivit datelor oficiale, euro a fost cotat la 5,2386 lei, în timp ce dolarul american a avut o valoare de 4,5315 lei.

Potrivit cursului publicat de BNR, În ceea ce privește principalele valute internaționale, lira sterlină a fost cotată la 6,0664 lei, iar francul elvețian la 5,6904 lei. Dolarul canadian a avut un curs de 3,2516 lei, iar dolarul australian a fost evaluat la 3,1957 lei. Pentru dolarul neo-zeelandez, BNR a anunțat un curs de 2,6428 lei.

Monedă / Activ Cod Curs (lei) Dolarul australian AUD 3,1957 Dolarul canadian CAD 3,2516 Francul elvețian CHF 5,6904 Coroana cehă CZK 0,2167 Coroana daneză DKK 0,7009 Lira egipteană EGP 0,0876 Euro EUR 5,2386 Lira sterlină GBP 6,0664 100 Forinți maghiari HUF 1,4759 100 Yeni japonezi JPY 2,8293 Leul moldovenesc MDL 0,2604 Coroana norvegiană NOK 0,4785 Zlotul polonez PLN 1,2366 Rubla rusească RUB 0,0633 Coroana suedeză SEK 0,4809 Lira turcească TRY 0,0982 Dolarul american USD 4,5315 Randul sud-african ZAR 0,2754 Realul brazilian BRL 0,8726 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6694 Rupia indiană INR 0,0475 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2980 Peso-ul mexican MXN 0,2606 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6428 Dinarul sârbesc RSD 0,0446 Hryvna ucraineană UAH 0,1009 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2337 Bahtul thailandez THB 0,1380 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5782 Shekelul israelian ILS 1,5416 100 Rupii indoneziene IDR 0,0251 Pesoul filipinez PHP 0,0737 100 Coroane islandeze ISK 3,6531 Ringgitul malaysian MYR 1,1159 Dolarul singaporez SGD 3,5251 Gramul de aur XAU 630,8228 DST XDR 6,1850

Ratele dobânzilor interbancare ROBID și ROBOR au înregistrat variații minore la data de 9 iunie 2026, comparativ cu ședința precedentă din 8 iunie.

ROBOR la trei luni, indice utilizat în trecut pentru calculul costurilor unor credite de consum în lei, a rămas neschimbat la 5,84% pe an. ROBOR la șase luni a urcat ușor, de la 5,91% la 5,92% pe an, în timp ce ROBOR la 12 luni s-a menținut la 5,97% pe an.

Pentru scadențele mai scurte, ROBOR overnight (O/N) și tomorrow next (T/N) au rămas la 5,63% pe an. ROBOR la o săptămână a coborât de la 5,71% la 5,70% pe an, iar ROBOR la o lună a scăzut de la 5,75% la 5,74% pe an.

În ceea ce privește indicii ROBID, dobânda overnight (O/N) a scăzut de la 5,35% la 5,34% pe an, la fel ca și dobânda tomorrow next (T/N), care a coborât de la 5,35% la 5,34% pe an. ROBID la o săptămână a rămas la 5,42% pe an, iar ROBID la o lună s-a menținut la 5,46% pe an.

ROBID la trei luni a rămas nemodificat la 5,54% pe an, în timp ce ROBID la șase luni a crescut ușor, de la 5,58% la 5,59% pe an. ROBID la 12 luni s-a menținut la 5,63% pe an.