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Curs valutar marți, 9 iunie. Euro s-a depreciat ușor în raport cu leul. BNR a publicat cifrele oficiale

Curs valutar marți, 9 iunie. Euro s-a depreciat ușor în raport cu leul. BNR a publicat cifrele oficiale

SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar

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Publicat de Leonard Bădilă la 9 iunie 2026, 13:15
Din cuprinsul articolului

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință pentru ziua de marți, 9 iunie 2026. Potrivit datelor oficiale, euro a fost cotat la 5,2386 lei, în timp ce dolarul american a avut o valoare de 4,5315 lei.

Curs valutar marți, 9 iunie.

Potrivit cursului publicat de BNR, În ceea ce privește principalele valute internaționale, lira sterlină a fost cotată la 6,0664 lei, iar francul elvețian la 5,6904 lei. Dolarul canadian a avut un curs de 3,2516 lei, iar dolarul australian a fost evaluat la 3,1957 lei. Pentru dolarul neo-zeelandez, BNR a anunțat un curs de 2,6428 lei.

Monedă / Activ Cod Curs (lei)
Dolarul australian AUD 3,1957
Dolarul canadian CAD 3,2516
Francul elvețian CHF 5,6904
Coroana cehă CZK 0,2167
Coroana daneză DKK 0,7009
Lira egipteană EGP 0,0876
Euro EUR 5,2386
Lira sterlină GBP 6,0664
100 Forinți maghiari HUF 1,4759
100 Yeni japonezi JPY 2,8293
Leul moldovenesc MDL 0,2604
Coroana norvegiană NOK 0,4785
Zlotul polonez PLN 1,2366
Rubla rusească RUB 0,0633
Coroana suedeză SEK 0,4809
Lira turcească TRY 0,0982
Dolarul american USD 4,5315
Randul sud-african ZAR 0,2754
Realul brazilian BRL 0,8726
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6694
Rupia indiană INR 0,0475
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2980
Peso-ul mexican MXN 0,2606
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6428
Dinarul sârbesc RSD 0,0446
Hryvna ucraineană UAH 0,1009
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2337
Bahtul thailandez THB 0,1380
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5782
Shekelul israelian ILS 1,5416
100 Rupii indoneziene IDR 0,0251
Pesoul filipinez PHP 0,0737
100 Coroane islandeze ISK 3,6531
Ringgitul malaysian MYR 1,1159
Dolarul singaporez SGD 3,5251
Gramul de aur XAU 630,8228
DST XDR 6,1850

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR

Ratele dobânzilor interbancare ROBID și ROBOR au înregistrat variații minore la data de 9 iunie 2026, comparativ cu ședința precedentă din 8 iunie.

ROBOR la trei luni, indice utilizat în trecut pentru calculul costurilor unor credite de consum în lei, a rămas neschimbat la 5,84% pe an. ROBOR la șase luni a urcat ușor, de la 5,91% la 5,92% pe an, în timp ce ROBOR la 12 luni s-a menținut la 5,97% pe an.

Pentru scadențele mai scurte, ROBOR overnight (O/N) și tomorrow next (T/N) au rămas la 5,63% pe an. ROBOR la o săptămână a coborât de la 5,71% la 5,70% pe an, iar ROBOR la o lună a scăzut de la 5,75% la 5,74% pe an.

În ceea ce privește indicii ROBID, dobânda overnight (O/N) a scăzut de la 5,35% la 5,34% pe an, la fel ca și dobânda tomorrow next (T/N), care a coborât de la 5,35% la 5,34% pe an. ROBID la o săptămână a rămas la 5,42% pe an, iar ROBID la o lună s-a menținut la 5,46% pe an.

ROBID la trei luni a rămas nemodificat la 5,54% pe an, în timp ce ROBID la șase luni a crescut ușor, de la 5,58% la 5,59% pe an. ROBID la 12 luni s-a menținut la 5,63% pe an.

Informații articol
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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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