Capital.ro – Știri de ultimă oră din business, economie și bani
Capital > Economie > Curs valutar luni, 8 iunie. Euro se menține la un nivel ridicat în raport cu leul. BNR a anunțat cotațiile oficiale

Curs valutar luni, 8 iunie. Euro se menține la un nivel ridicat în raport cu leul. BNR a anunțat cotațiile oficiale

Curs valutar luni, 8 iunie. Euro se menține la un nivel ridicat în raport cu leul. BNR a anunțat cotațiile oficiale

SURSA FOTO: Dreamstime - Euro, steagul României

Adaugă-ne ca sursă preferată Urmărește pe Google News
Publicat de Leonard Bădilă la 8 iunie 2026, 13:25
Din cuprinsul articolului

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru luni, 8 iunie 2026. Euro este cotat la 5,2436 lei, în ușoară scădere față de nivelul de 5,2488 lei consemnat la precedentul curs oficial, ceea ce indică o apreciere modestă a leului în raport cu moneda europeană.

Curs valutar luni, 8 iunie. Euro se menține la un nivel ridicat în raport cu leul

Potrivit cursului publicat de BNR, dolarul american este cotat la 4,5565 lei, lira sterlină la 6,0676 lei, iar francul elvețian la 5,7073 lei.

Monedă / Activ Simbol Curs (lei)
Dolar australian AUD 3,2121
Dolar canadian CAD 3,2669
Franc elvețian CHF 5,7073
Coroană cehă CZK 0,2164
Coroană daneză DKK 0,7016
Liră egipteană EGP 0,0874
Euro EUR 5,2436
Liră sterlină GBP 6,0676
100 forinți maghiari HUF 1,4696
100 yeni japonezi JPY 2,8474
Leu moldovenesc MDL 0,2607
Coroană norvegiană NOK 0,4817
Zlot polonez PLN 1,2349
Rublă rusească RUB 0,0623
Coroană suedeză SEK 0,4817
Liră turcească TRY 0,0988
Dolar american USD 4,5565
Rand sud-african ZAR 0,2752
Real brazilian BRL 0,8810
Renminbi chinezesc CNY 0,6716
Rupie indiană INR 0,0476
100 woni sud-coreeni KRW 0,2972
Peso mexican MXN 0,2609
Dolar neo-zeelandez NZD 2,6457
Dinar sârbesc RSD 0,0447
Hryvnă ucraineană UAH 0,1021
Dirham al Emiratelor Arabe Unite AED 1,2406
Baht thailandez THB 0,1387
Dolar Hong Kong HKD 0,5815
Shekel israelian ILS 1,5456
100 rupii indoneziene IDR 0,0250
Peso filipinez PHP 0,0738
100 coroane islandeze ISK 3,6515
Ringgit malaysian MYR 1,1186
Dolar singaporez SGD 3,5338
Gram de aur XAU 628,8126
DST (Drepturi Speciale de Tragere) XDR 6,2063

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR au rămas aproape neschimbate la începutul săptămânii. La data de 8 iunie 2026, indicele ROBOR la trei luni, utilizat în calculul costului unor credite de consum, s-a menținut la 5,84% pe an, același nivel consemnat și pe 5 iunie.

ROBOR la șase luni a rămas la 5,91% pe an, iar ROBOR la 12 luni s-a menținut la 5,97% pe an. În același timp, ROBOR la o lună a coborât ușor de la 5,76% la 5,75% pe an, iar ROBOR la o săptămână a scăzut de la 5,72% la 5,71% pe an.

Pe segmentul ROBID, cotațiile au înregistrat variații minore. Indicele la trei luni a rămas la 5,54% pe an, cel la șase luni la 5,58% pe an, în timp ce ROBID la 12 luni a coborât marginal de la 5,64% la 5,63% pe an.

Ratele ROBID și ROBOR reprezintă indicii de referință ai pieței monetare interbancare și sunt stabilite zilnic conform metodologiei oficiale de calcul. ROBID reflectă dobânzile la care băncile atrag depozite de la alte instituții de credit, în timp ce ROBOR indică dobânzile la care acestea plasează fonduri pe piața interbancară.

Informații articol
Etichete: , , ,
Publicat în: Economie

Recomandările noastre

Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

Condiții de preluare

Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Lasă un comentariu

Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.