Curs valutar luni, 8 iunie. Euro se menține la un nivel ridicat în raport cu leul. BNR a anunțat cotațiile oficiale
SURSA FOTO: Dreamstime - Euro, steagul României
Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru luni, 8 iunie 2026. Euro este cotat la 5,2436 lei, în ușoară scădere față de nivelul de 5,2488 lei consemnat la precedentul curs oficial, ceea ce indică o apreciere modestă a leului în raport cu moneda europeană.
Curs valutar luni, 8 iunie. Euro se menține la un nivel ridicat în raport cu leul
Potrivit cursului publicat de BNR, dolarul american este cotat la 4,5565 lei, lira sterlină la 6,0676 lei, iar francul elvețian la 5,7073 lei.
|Monedă / Activ
|Simbol
|Curs (lei)
|Dolar australian
|AUD
|3,2121
|Dolar canadian
|CAD
|3,2669
|Franc elvețian
|CHF
|5,7073
|Coroană cehă
|CZK
|0,2164
|Coroană daneză
|DKK
|0,7016
|Liră egipteană
|EGP
|0,0874
|Euro
|EUR
|5,2436
|Liră sterlină
|GBP
|6,0676
|100 forinți maghiari
|HUF
|1,4696
|100 yeni japonezi
|JPY
|2,8474
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2607
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,4817
|Zlot polonez
|PLN
|1,2349
|Rublă rusească
|RUB
|0,0623
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4817
|Liră turcească
|TRY
|0,0988
|Dolar american
|USD
|4,5565
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2752
|Real brazilian
|BRL
|0,8810
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,6716
|Rupie indiană
|INR
|0,0476
|100 woni sud-coreeni
|KRW
|0,2972
|Peso mexican
|MXN
|0,2609
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,6457
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0447
|Hryvnă ucraineană
|UAH
|0,1021
|Dirham al Emiratelor Arabe Unite
|AED
|1,2406
|Baht thailandez
|THB
|0,1387
|Dolar Hong Kong
|HKD
|0,5815
|Shekel israelian
|ILS
|1,5456
|100 rupii indoneziene
|IDR
|0,0250
|Peso filipinez
|PHP
|0,0738
|100 coroane islandeze
|ISK
|3,6515
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1186
|Dolar singaporez
|SGD
|3,5338
|Gram de aur
|XAU
|628,8126
|DST (Drepturi Speciale de Tragere)
|XDR
|6,2063
Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR
Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR au rămas aproape neschimbate la începutul săptămânii. La data de 8 iunie 2026, indicele ROBOR la trei luni, utilizat în calculul costului unor credite de consum, s-a menținut la 5,84% pe an, același nivel consemnat și pe 5 iunie.
ROBOR la șase luni a rămas la 5,91% pe an, iar ROBOR la 12 luni s-a menținut la 5,97% pe an. În același timp, ROBOR la o lună a coborât ușor de la 5,76% la 5,75% pe an, iar ROBOR la o săptămână a scăzut de la 5,72% la 5,71% pe an.
Pe segmentul ROBID, cotațiile au înregistrat variații minore. Indicele la trei luni a rămas la 5,54% pe an, cel la șase luni la 5,58% pe an, în timp ce ROBID la 12 luni a coborât marginal de la 5,64% la 5,63% pe an.
Ratele ROBID și ROBOR reprezintă indicii de referință ai pieței monetare interbancare și sunt stabilite zilnic conform metodologiei oficiale de calcul. ROBID reflectă dobânzile la care băncile atrag depozite de la alte instituții de credit, în timp ce ROBOR indică dobânzile la care acestea plasează fonduri pe piața interbancară.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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