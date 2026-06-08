Curs valutar luni, 8 iunie. Euro se menține la un nivel ridicat în raport cu leul. BNR a anunțat cotațiile oficiale

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru luni, 8 iunie 2026. Euro este cotat la 5,2436 lei, în ușoară scădere față de nivelul de 5,2488 lei consemnat la precedentul curs oficial, ceea ce indică o apreciere modestă a leului în raport cu moneda europeană.

Potrivit cursului publicat de BNR, dolarul american este cotat la 4,5565 lei, lira sterlină la 6,0676 lei, iar francul elvețian la 5,7073 lei.

Monedă / Activ Simbol Curs (lei) Dolar australian AUD 3,2121 Dolar canadian CAD 3,2669 Franc elvețian CHF 5,7073 Coroană cehă CZK 0,2164 Coroană daneză DKK 0,7016 Liră egipteană EGP 0,0874 Euro EUR 5,2436 Liră sterlină GBP 6,0676 100 forinți maghiari HUF 1,4696 100 yeni japonezi JPY 2,8474 Leu moldovenesc MDL 0,2607 Coroană norvegiană NOK 0,4817 Zlot polonez PLN 1,2349 Rublă rusească RUB 0,0623 Coroană suedeză SEK 0,4817 Liră turcească TRY 0,0988 Dolar american USD 4,5565 Rand sud-african ZAR 0,2752 Real brazilian BRL 0,8810 Renminbi chinezesc CNY 0,6716 Rupie indiană INR 0,0476 100 woni sud-coreeni KRW 0,2972 Peso mexican MXN 0,2609 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6457 Dinar sârbesc RSD 0,0447 Hryvnă ucraineană UAH 0,1021 Dirham al Emiratelor Arabe Unite AED 1,2406 Baht thailandez THB 0,1387 Dolar Hong Kong HKD 0,5815 Shekel israelian ILS 1,5456 100 rupii indoneziene IDR 0,0250 Peso filipinez PHP 0,0738 100 coroane islandeze ISK 3,6515 Ringgit malaysian MYR 1,1186 Dolar singaporez SGD 3,5338 Gram de aur XAU 628,8126 DST (Drepturi Speciale de Tragere) XDR 6,2063

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR au rămas aproape neschimbate la începutul săptămânii. La data de 8 iunie 2026, indicele ROBOR la trei luni, utilizat în calculul costului unor credite de consum, s-a menținut la 5,84% pe an, același nivel consemnat și pe 5 iunie.

ROBOR la șase luni a rămas la 5,91% pe an, iar ROBOR la 12 luni s-a menținut la 5,97% pe an. În același timp, ROBOR la o lună a coborât ușor de la 5,76% la 5,75% pe an, iar ROBOR la o săptămână a scăzut de la 5,72% la 5,71% pe an.

Pe segmentul ROBID, cotațiile au înregistrat variații minore. Indicele la trei luni a rămas la 5,54% pe an, cel la șase luni la 5,58% pe an, în timp ce ROBID la 12 luni a coborât marginal de la 5,64% la 5,63% pe an.

Ratele ROBID și ROBOR reprezintă indicii de referință ai pieței monetare interbancare și sunt stabilite zilnic conform metodologiei oficiale de calcul. ROBID reflectă dobânzile la care băncile atrag depozite de la alte instituții de credit, în timp ce ROBOR indică dobânzile la care acestea plasează fonduri pe piața interbancară.