Camera Consultanților Fiscali a transmis o adresă către Ministerul Finanțelor pentru a solicita clarificări legate de regimul fiscal aplicabil administratorilor și directorilor. Luminița Obaciu, membră în Comitetul Fiscal al CCF, a explicat că mulți administratori și directori se deplasează periodic la sediul societății pentru ședințele consiliului de administrație sau alte activități aferente mandatului, însă cadrul legislativ actual nu prevede în mod explicit regimul fiscal aplicabil acestor deplasări la nivelul persoanei fizice.

Reglementările actuale privind transportul de la și către locul de muncă se aplică exclusiv salariaților, fără a include situația administratorilor și directorilor.

Astfel, deplasările de la domiciliu la locul unde se desfășoară activitatea de administrare nu sunt acoperite de nicio prevedere explicită, ceea ce generează interpretări și practici fiscale neunitare.

Pentru angajați, contravaloarea transportului dus-întors între domiciliu și locul de muncă, dacă acesta se află într-o altă localitate decât cea de reședință, este considerată venit neimpozabil.

Pentru a uniformiza aplicarea legislației fiscale, Camera Consultanților Fiscali recomandă extinderea aceluiași mecanism și pentru administratori și directori.

De asemenea, este necesară clarificarea sintagmei „deplasare în altă localitate, în interesul desfășurării activității”, pentru a preciza dacă se referă la o localitate diferită de cea în care se desfășoară efectiv activitatea de administrare (conform contractului de mandat) sau la orice localitate diferită de domiciliul persoanei fizice, chiar și atunci când destinația este sediul societății.

