Potrivit datelor interne, aproximativ 8.000 de angajați vor beneficia de această majorare salarială, fiecare primind 1300 de lei brut, cu variații în funcție de timpul efectiv lucrat. Plata va fi efectuată odată cu lichidarea lunii decembrie, programată pentru ianuarie 2026.

În contextul în care mulți bugetari se confruntă cu incertitudini privind salariile și reducerile de personal, CEO recompensează efortul angajaților prin aceste sume suplimentare, alături de facilități de transport.

În paralel, angajații Sucursalei Electrocentrale Rovinari vor beneficia, începând cu această iarnă, de un serviciu de transport gratuit asigurat de companie. Programul va funcționa pe o perioadă de 14 luni, inclusiv în sezonul rece, când naveta poate fi dificilă, și a fost alocat un buget de 3.579.210 lei pentru contractarea serviciilor de transport dedicate angajaților.

Sucursala Rovinari operează în prezent trei grupuri energetice, însă unul dintre acestea va fi scos din exploatare începând cu 1 septembrie 2026, ca parte a angajamentelor României față de Comisia Europeană privind reducerea emisiilor de carbon.

Facilitățile acordate angajaților sunt astfel considerate instrumente de sprijin social pentru menținerea forței de muncă active în perioada de tranziție energetică.

Situația financiară a CEO rămâne dificilă. Primul semestru din 2025 s-a încheiat cu pierderi de aproape 244 milioane de lei, comparativ cu un profit de peste 71 milioane de lei în aceeași perioadă a anului precedent.

Veniturile companiei au scăzut cu peste 9%, în timp ce cheltuielile au crescut cu 7,3%.

Pentru a susține activitatea curentă, CEO intenționează să contracteze un credit non-revolving de 124 milioane lei de la CEC Bank, împrumut garantat de stat cu garanții imobiliare și mobiliare. Conform schemei de ajutor de stat aprobate în 2022, Ministerul Finanțelor poate garanta împrumuturi de până la 195,8 milioane de euro pe o perioadă de nouă ani.

În același timp, CEO se află într-un litigiu cu acționarul majoritar, Ministerul Energiei, pentru plata aportului de capital de 180 de milioane de euro, sumă decisă de Guvern în 2022 și care ar fi trebuit virată până la finalul anului următor.