Din cuprinsul articolului

Victor Ciutacu cere dovezi premierului Ilie Bolojan privind cheltuielile partenerei sale la Viena

Victor Ciutacu solicită public premierului Ilie Bolojan să prezinte dovezi clare că partenera sa de viață și-a achitat singură cheltuielile în timpul vizitei oficiale efectuate la Viena, în perioada 3 decembrie–4 decembrie. Demersul său vine după un răspuns transmis de purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, pe care jurnalistul îl consideră incomplet.

Victor Ciutacu a anunțat, în direct la România TV, că a formulat o nouă solicitare oficială, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cerând documente care să ateste plata transportului și cazării de către partenera premierului. Totodată, acesta a cerut precizarea actului normativ care ar permite includerea unei persoane fără calitate oficială într-o delegație a statului român, avertizând că, în lipsa unor clarificări, disputa ar putea ajunge din nou în instanță.

În răspunsul transmis anterior, Ioana Dogioiu a precizat că vizita premierului Ilie Bolojan în Austria a avut loc la invitația cancelarului federal Christian Stocker. Deplasarea s-a realizat cu autoturismul asigurat de Serviciul de Protecție și Pază până la Budapesta și ulterior la Viena, iar singura cheltuială de transport suportată din bugetul Cancelariei Prim-Ministrului a fost biletul de avion pe ruta Austria–București, în valoare de 1.603,38 lei.

Potrivit aceluiași răspuns, cazarea premierului în noaptea de 3 spre 4 decembrie a fost asigurată de statul gazdă, în cadrul protocolului oficial, fără costuri pentru bugetul român. Diurna deplasării a fost de 168 de euro, iar asigurarea medicală de călătorie a costat 58 de lei, sume suportate din bugetul Cancelariei.

În ceea ce privește partenera de viață a premierului, Ioana Dogioiu a menționat că aceasta nu a făcut parte din delegația oficială și nu a participat la întâlnirile oficiale din programul vizitei. Conform precizărilor, aceasta l-a însoțit pe premier doar la recepția organizată de Ambasada României în Austria, în seara de 3 decembrie, cu prilejul Zilei Naționale a României, eveniment la care au participat și alți cetățeni români.

Victor Ciutacu susține însă că răspunsul nu conține documente care să demonstreze explicit că partenera de viață a premierului și-a achitat singură cheltuielile și insistă pentru prezentarea unor dovezi concrete.

Prima solicitare a lui Victor Ciutacu

Doamnei Ioana Dogioiu, secretar de stat

In temeiul Legii 544/2001, va rugam sa ne puneti la dispozitie documentele care atesta plata de catre partenera de viata a prim-ministrului Ilie Bolojan a cheltuielilor aferente transportului si cazarii in recenta vizita oficiala din Austria. De asemenea, va solicitam sa ne precizati care este actul normativ care permite prim-ministrului sau oricarui alt inalt demnitar sa includa intr-o delegatie a statului roman o persoana fara calitate oficiala.

Răspunsul oferit de Ioana Dogioiu lui Victor Ciutacu

„Stimate domn,

În legătură cu solicitarea dumneavoastră, înregistrată la Cancelaria Prim-ministrului cu nr. 317/DCRP/17.12.2025, vă comunicăm următorul răspuns:

Vizita oficială a premierului Ilie Bolojan în Austria în perioada 3-4 decembrie 2025 a avut loc la invitația Cancelarului Federal al Austriei, Christian Stocker.

Deplasarea prim-ministrului, până la Budapesta, iar, ulterior, până la Viena, s-a efectuat cu autoturismul asigurat de Serviciul de Protecție de Pază.

Cheltuielile de transport ale prim-ministrului au inclus exclusiv transportul aerian pe ruta Austria – București, efectuat în data de 4 decembrie a.c., în valoare de 1.603,38 lei, suportat din bugetul instituției Cancelariei Prim-Ministrului, conform prevederilor legale în vigoare.

Cazarea în noaptea de 3 spre 4 decembrie 2025 a fost asigurată de către statul gazdă, în cadrul protocolului oficial, fără a fi efectuate plăți din fonduri publice de la Cancelaria Prim-Ministrului pentru acest serviciu. Diurna aferentă deplasării a fost în valoare 168 de euro, iar asigurarea de sănătate de călătorie pentru transportul în afara țării, pe durata deplasării oficiale, a fost de 58 de lei, ambele fiind suportate din bugetul Cancelariei Prim-Ministrului.

Persoana la care faceți referire în solicitare nu a făcut parte din delegația oficială și nu a participat la întâlnirile oficiale prevăzute în programul oficial al prim-ministrului din data de 4 decembrie, desfășurate în diferite formate de lucru între prim-ministrul României Ilie Bolojan și Cancelarul Federal al Austriei, Christian Stocker. Persoana respectivă l-a însoțit pe prim-ministrul Ilie Bolojan exclusiv cu ocazia participării, în seara zilei de 3 decembrie a.c., la recepția oferită de Ambasada României în Austria cu prilejul Zilei Naționale a României, eveniment la care au participat și alți cetățeni români din diferite medii profesionale.”