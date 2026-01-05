Victor Ciutacu solicită public premierului Ilie Bolojan să prezinte dovezi clare că partenera sa de viață și-a achitat singură cheltuielile în timpul vizitei oficiale efectuate la Viena, în perioada 3 decembrie–4 decembrie. Demersul său vine după un răspuns transmis de purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, pe care jurnalistul îl consideră incomplet.

Victor Ciutacu a anunțat, în direct la România TV, că a formulat o nouă solicitare oficială, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cerând documente care să ateste plata transportului și cazării de către partenera premierului. Totodată, acesta a cerut precizarea actului normativ care ar permite includerea unei persoane fără calitate oficială într-o delegație a statului român, avertizând că, în lipsa unor clarificări, disputa ar putea ajunge din nou în instanță.

În răspunsul transmis anterior, Ioana Dogioiu a precizat că vizita premierului Ilie Bolojan în Austria a avut loc la invitația cancelarului federal Christian Stocker. Deplasarea s-a realizat cu autoturismul asigurat de Serviciul de Protecție și Pază până la Budapesta și ulterior la Viena, iar singura cheltuială de transport suportată din bugetul Cancelariei Prim-Ministrului a fost biletul de avion pe ruta Austria–București, în valoare de 1.603,38 lei.

Potrivit aceluiași răspuns, cazarea premierului în noaptea de 3 spre 4 decembrie a fost asigurată de statul gazdă, în cadrul protocolului oficial, fără costuri pentru bugetul român. Diurna deplasării a fost de 168 de euro, iar asigurarea medicală de călătorie a costat 58 de lei, sume suportate din bugetul Cancelariei.

În ceea ce privește partenera de viață a premierului, Ioana Dogioiu a menționat că aceasta nu a făcut parte din delegația oficială și nu a participat la întâlnirile oficiale din programul vizitei. Conform precizărilor, aceasta l-a însoțit pe premier doar la recepția organizată de Ambasada României în Austria, în seara de 3 decembrie, cu prilejul Zilei Naționale a României, eveniment la care au participat și alți cetățeni români.

Victor Ciutacu susține însă că răspunsul nu conține documente care să demonstreze explicit că partenera de viață a premierului și-a achitat singură cheltuielile și insistă pentru prezentarea unor dovezi concrete.

Doamnei Ioana Dogioiu, secretar de stat In temeiul Legii 544/2001, va rugam sa ne puneti la dispozitie documentele care atesta plata de catre partenera de viata a prim-ministrului Ilie Bolojan a cheltuielilor aferente transportului si cazarii in recenta vizita oficiala din Austria. De asemenea, va solicitam sa ne precizati care este actul normativ care permite prim-ministrului sau oricarui alt inalt demnitar sa includa intr-o delegatie a statului roman o persoana fara calitate oficiala.