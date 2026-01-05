Victor Ciutacu cere dovezi premierului Ilie Bolojan privind cheltuielile partenerei sale la Viena
Victor Ciutacu solicită public premierului Ilie Bolojan să prezinte dovezi clare că partenera sa de viață și-a achitat singură cheltuielile în timpul vizitei oficiale efectuate la Viena, în perioada 3 decembrie–4 decembrie. Demersul său vine după un răspuns transmis de purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, pe care jurnalistul îl consideră incomplet.
Victor Ciutacu a anunțat, în direct la România TV, că a formulat o nouă solicitare oficială, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cerând documente care să ateste plata transportului și cazării de către partenera premierului. Totodată, acesta a cerut precizarea actului normativ care ar permite includerea unei persoane fără calitate oficială într-o delegație a statului român, avertizând că, în lipsa unor clarificări, disputa ar putea ajunge din nou în instanță.
În răspunsul transmis anterior, Ioana Dogioiu a precizat că vizita premierului Ilie Bolojan în Austria a avut loc la invitația cancelarului federal Christian Stocker. Deplasarea s-a realizat cu autoturismul asigurat de Serviciul de Protecție și Pază până la Budapesta și ulterior la Viena, iar singura cheltuială de transport suportată din bugetul Cancelariei Prim-Ministrului a fost biletul de avion pe ruta Austria–București, în valoare de 1.603,38 lei.
Potrivit aceluiași răspuns, cazarea premierului în noaptea de 3 spre 4 decembrie a fost asigurată de statul gazdă, în cadrul protocolului oficial, fără costuri pentru bugetul român. Diurna deplasării a fost de 168 de euro, iar asigurarea medicală de călătorie a costat 58 de lei, sume suportate din bugetul Cancelariei.
În ceea ce privește partenera de viață a premierului, Ioana Dogioiu a menționat că aceasta nu a făcut parte din delegația oficială și nu a participat la întâlnirile oficiale din programul vizitei. Conform precizărilor, aceasta l-a însoțit pe premier doar la recepția organizată de Ambasada României în Austria, în seara de 3 decembrie, cu prilejul Zilei Naționale a României, eveniment la care au participat și alți cetățeni români.
Victor Ciutacu susține însă că răspunsul nu conține documente care să demonstreze explicit că partenera de viață a premierului și-a achitat singură cheltuielile și insistă pentru prezentarea unor dovezi concrete.
Prima solicitare a lui Victor Ciutacu
Doamnei Ioana Dogioiu, secretar de stat
In temeiul Legii 544/2001, va rugam sa ne puneti la dispozitie documentele care atesta plata de catre partenera de viata a prim-ministrului Ilie Bolojan a cheltuielilor aferente transportului si cazarii in recenta vizita oficiala din Austria. De asemenea, va solicitam sa ne precizati care este actul normativ care permite prim-ministrului sau oricarui alt inalt demnitar sa includa intr-o delegatie a statului roman o persoana fara calitate oficiala.
Răspunsul oferit de Ioana Dogioiu lui Victor Ciutacu
„Stimate domn,
În legătură cu solicitarea dumneavoastră, înregistrată la Cancelaria Prim-ministrului cu nr. 317/DCRP/17.12.2025, vă comunicăm următorul răspuns:
Vizita oficială a premierului Ilie Bolojan în Austria în perioada 3-4 decembrie 2025 a avut loc la invitația Cancelarului Federal al Austriei, Christian Stocker.
Deplasarea prim-ministrului, până la Budapesta, iar, ulterior, până la Viena, s-a efectuat cu autoturismul asigurat de Serviciul de Protecție de Pază.
Cheltuielile de transport ale prim-ministrului au inclus exclusiv transportul aerian pe ruta Austria – București, efectuat în data de 4 decembrie a.c., în valoare de 1.603,38 lei, suportat din bugetul instituției Cancelariei Prim-Ministrului, conform prevederilor legale în vigoare.
Cazarea în noaptea de 3 spre 4 decembrie 2025 a fost asigurată de către statul gazdă, în cadrul protocolului oficial, fără a fi efectuate plăți din fonduri publice de la Cancelaria Prim-Ministrului pentru acest serviciu. Diurna aferentă deplasării a fost în valoare 168 de euro, iar asigurarea de sănătate de călătorie pentru transportul în afara țării, pe durata deplasării oficiale, a fost de 58 de lei, ambele fiind suportate din bugetul Cancelariei Prim-Ministrului.
Persoana la care faceți referire în solicitare nu a făcut parte din delegația oficială și nu a participat la întâlnirile oficiale prevăzute în programul oficial al prim-ministrului din data de 4 decembrie, desfășurate în diferite formate de lucru între prim-ministrul României Ilie Bolojan și Cancelarul Federal al Austriei, Christian Stocker. Persoana respectivă l-a însoțit pe prim-ministrul Ilie Bolojan exclusiv cu ocazia participării, în seara zilei de 3 decembrie a.c., la recepția oferită de Ambasada României în Austria cu prilejul Zilei Naționale a României, eveniment la care au participat și alți cetățeni români din diferite medii profesionale.”
