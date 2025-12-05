Produsul Zacuscă Trio – sturion, păstrăv și crap – a fost desemnat „Gustul Ales” al anului 2025 în cadrul concursului organizat de ROaliment, obținând cel mai mare punctaj din competiție: 1.288 de puncte din 1.300. În portofoliul ARCA se regăsesc patru produse atestate tradițional, realizate după rețete și metode transmise din generație în generație.

Zacuscă Pescărească Trio este un preparat realizat după rețetă proprie, în loturi mici, fără conservanți artificiali, pe bază de pește crescut în iazurile ARCA și legume din solariile proprii ale companiei. Rezultatul este o zacuscă bogată și versatilă, potrivită atât pentru consumul zilnic, cât și pentru platouri gourmet sau meniuri HoReCa.

Sub brandul ARCA, compania produce o gamă variată de specialități din pește și legume – zacuști, marinate, salate de icre, pește afumat, creme și mousse-uri – toate fără conservanți artificiali, punând accent pe materia primă locală și pe procesele manuale. În portofoliu se regăsesc și patru produse atestate ca „produs tradițional”, recunoscute la nivel național pentru respectarea rețetelor și tehnicilor transmise din generație în generație: Marinată picantă de sturion în ulei, Zacuscă pescărească din legume și sturion de Blăgești, Zacuscă pescărească din legume și crap de Blăgești și Zacuscă pescărească din legume și păstrăv de Blăgești.

Ecosistemul ARCA a fost construit în ultimii 15 ani pe malul Bistriței, în Blăgești (Bacău), pe aproximativ 130 de hectare, incluzând iazuri cu păstrăv, sturion și crap, solarii de legume, plantații de fructe de pădure și livezi, crescătorii de păsări, o fabrică proprie de furaje și o unitate de procesare a peștelui. Din acest lanț complet se obțin atât specialități ambalate, afumate sau marinate, destinate retailului și industriei HoReCa, cât și materie primă pentru restaurantul propriu, Lotca.

Prin instalarea a două eoliene în 2025, fabrica ARCA a devenit autonomă din punct de vedere energetic. În prezent, sunt în derulare investiții de 5 milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii și creșterea capacității de producție.

Din octombrie 2025, grupul operează propriile băcănii sub brandul UNDÉ, în Moinești și Blăgești, spații dedicate produselor artizanale și bio de la mici producători, cu accent pe etichetă curată. La începutul anului 2026, rețeaua UNDÉ va fi extinsă în Târgu Ocna, Bacău și București.

Astăzi, ARCA înseamnă nu doar producție, ci și turism și experiențe. Domeniul cuprinde 15 unități de cazare, un restaurant, un spațiu pentru evenimente private și multiple activități de timp liber: terenuri de tenis și padel, hidrobiciclete pe iaz, rezervații de căprioare, biciclete pentru explorarea domeniului și o sală de fitness. Toate acestea sunt dezvoltate sub aceeași promisiune: produse și experiențe curate, oneste și responsabile.

Începând cu 2026, ARCA va demara construcția unui hotel și a unui centru wellness, extinzând componenta turistică și consolidând poziția domeniului ca destinație de relaxare și gastronomie.