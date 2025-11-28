Reprezentanții Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) au spus că suspendarea tichetelor de vacanță reduce cererea internă și afectează activitatea firmelor din turism și HoReCa. Ei consideră că reintroducerea acestor tichete este necesară pentru a stabiliza sectorul, mai ales în contextul dificultăților economice așteptate în 2026.

Laurențiu Viorel Gîdei, secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului, a subliniat că programele de tichete de vacanță trebuie continuate, pentru că ajută dezvoltarea industriei ospitalității. El a menționat că acest sector este foarte fragmentat și că obiectivul său este să aducă împreună toate entitățile importante pentru a crea o reprezentare unitară. Gîdei a spus că așteaptă colaborare atât din partea mediului privat, cât și a colegilor din instituții, și că deși există multe proiecte și evenimente în industrie, lipsește parteneriatul cu statul. Scopul lor este să sprijine și să dezvolte industria împreună, construind un dialog constant între autorități și mediul privat.

„Din păcate, această industrie vastă și valoroasă se află într-un stadiu accentuat de fragmentare. Obiectivul meu este de a reuni la aceeași masă toate entitățile relevante, pentru a construi o reprezentativitate reală și unitară. Ce îmi doresc atât de la mediul privat, cât și de la colegii mei este o conlucrare activă. Deși mă bucur că există numeroase proiecte, evenimente, gale și altele, îmi pare rău că lipsește parteneriatul cu statul. Vrem să susținem industria, să vă ajutăm, să o dezvoltăm împreună și să construim un dialog constant între instituțiile centrale și mediul privat”, a declarat Gîdei în timpul unei conferințe.

Vicepreședinte FPIOR, Ruxandra Stoica, susține că decidenții se concentrează pe cazuri izolate și nu văd imaginea de ansamblu a folosirii tichetelor de vacanță. Potrivit spuselor sale, în ultimii ani, turismul, investițiile în unitățile de cazare și dezvoltarea unor zone cu potențial din România s-au bazat pe aceste tichete.

„Decidenții se uită la cazuri izolate, fără să vadă imaginea de ansamblu a circulației tichetelor de vacanță. Cifrele din turism, investițiile majore realizate în unitățile de cazare și dezvoltarea multor zone cu potențial din România s-au bazat, în ultimii ani, pe acest instrument. Ne concentrăm pe firimituri, când ar trebui să vedem pâinea întreagă”, a precizat Stoica, potrivit unui comunicat de presă emis de FPIOR.

Reprezentanții FPIOR susțin că organizațiile care gestionează destinațiile turistice nu sunt suficient dezvoltate la nivel național. Aceasta limitează coordonarea locală, promovarea turistică integrată și capacitatea României de a rămâne competitivă în regiune.

În privința economiei pentru 2026, proiecțiile arată că activitatea din industrie ar putea scădea, ceea ce subliniază nevoia de stabilitate fiscală și de măsuri care să sprijine investițiile și menținerea locurilor de muncă. Pentru anul 2026 nu există planuri de schimbare a cotei TVA pentru sectorul HoReCa, iar evaluările în curs vizează doar fiscalitatea pentru sălile de evenimente.

Președinte FPIOR, Valentin Șoneriu, a precizat că, având în vedere că industria contribuie cu aproximativ 6% la PIB – o valoare în scădere după introducerea unor noi taxe – este necesară înființarea unei instituții care să coordoneze și să dezvolte sectorul ospitalității la nivel național.