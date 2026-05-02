Autoritățile din Grecia au precizat că măsurile vizează conservarea unor porțiuni de coastă care au reușit până acum să evite dezvoltarea masivă specifică turismului de masă.

Oficialii avertizează că numărul tot mai mare de turiști începe să amenințe frumusețea naturală a acestor plaje, iar intervenția legislativă este necesară pentru a preveni deteriorarea pe termen lung.

Noile reguli prevăd limite mai stricte pentru activitățile comerciale desfășurate pe anumite plaje. Printre acestea se numără restricții privind amplasarea șezlongurilor și umbrelelor, dar și extinderea zonelor unde nu va mai fi permisă nicio dezvoltare turistică.

Grecia continuă să înregistreze cifre record de turiști, iar multe insule populare se confruntă cu supraaglomerare în lunile de vârf ale verii.

Deși turismul rămâne unul dintre cele mai importante sectoare economice ale țării, autoritățile susțin că este nevoie de un echilibru între dezvoltare și protecția mediului, potrivit Express.

Aceste plaje se află în arii incluse în rețeaua Natura 2000, sistemul european de zone protejate creat pentru conservarea celor mai valoroase și amenințate specii și habitate.

Natura 2000 este considerată cea mai mare rețea coordonată de arii protejate din lume și acoperă aproape 20% din teritoriul terestru al Uniunii Europene și aproximativ 10% din zona marină.

Rețeaua funcționează în baza directivelor europene privind habitatele și păsările și urmărește protejarea biodiversității, permițând în același timp activități umane sustenabile.

Modificarea legislativă adoptată de Grecia are ca scop protejarea plajelor cu valoare estetică, geomorfologică sau ecologică deosebită, dar și conservarea florei și faunei locale.

În aceste zone sunt interzise concesionarea pentru șezlonguri, umbrele sau alte infrastructuri turistice, construcția de structuri permanente, circulația vehiculelor și activitățile comerciale care pot afecta ecosistemul.

De asemenea, sunt interzise activitățile care modifică geomorfologia plajei sau perturbă fauna locală, inclusiv zonele de cuibărit ale țestoaselor marine.

În total, 251 de plaje au fost incluse în această categorie de protecție extinsă. Insula Creta se remarcă drept una dintre cele mai importante beneficiare ale noilor măsuri, lista incluzând zone costiere importante din Chania, Rethymno, Heraklion și Lasithi.

Printre plajele vizate se numără Balos și Falassarna, deja afectate de supraaglomerare, dar și Gavdos, numeroase golfuri izolate de pe coasta sudică și celebra plajă Elafonisi, cunoscută pentru nisipul său roz și biodiversitatea rară.

Pe listă se află și Halikounas din Corfu, Pori și Italida din Ano Koufonisi, precum și plaja Kastro din Lefkada.

Halikounas este una dintre cele mai spectaculoase plaje sălbatice din Grecia, întinsă pe aproximativ trei kilometri, situată pe coasta de sud-vest a insulei Corfu, între Marea Ionică și lacul Korission.