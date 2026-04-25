În 2026, regula generală privind grătarul de 1 Mai este aceeași ca-n anii trecuți: grătarul este permis legal doar în locuri special amenajate sau pe proprietăți private, cu acordul proprietarului. Dincolo de această regulă comună, diferența importantă apare între mediul urban și cel rural. n orașe, restricțiile sunt mai ferme, în timp ce în zonele rurale există o libertate mai mare, însă tot în limitele legii.

În mediul urban, grătarul cu foc deschis este permis exclusiv în spații special organizate. Aici intră parcurile care au zone de picnic amenajate, spațiile administrate de primării, dar și unele zone private, precum pensiunile urbane sau bazele de agrement.

În București, regulile sunt printre cele mai stricte din țară, iar grătarul este oficial permis doar în câteva parcuri din Sectorul 2. Este vorba despre Parcul Morarilor, Parcul Lunca Florilor, Parcul Dobroești, Parcul Plumbuita I, Parcul Fabrica de Gheață și Parcul Sf. Pantelimon. În afara orașului, o variantă des utilizată rămâne zona de agrement Cernica – Extreme Park, unde accesul poate fi uneori condiționat de taxă.

La Cluj-Napoca, numărul spațiilor oficiale este redus, orașul neavând multe zone dedicate focului deschis. Totuși, există locuri frecvent utilizate, cu respectarea regulilor locale, precum Pădurea Hoia-Baciu, unde în multe puncte focul este interzis, dar se practică picnic, zona Făget și Valea Gârbăului, Cheile Turzii sau unele zone private de agrement, precum și cabanele și pensiunile din zona Feleacu – Sălicea – Ciurila.

În Timișoara, situația este mai restrictivă, chiar dacă există locuri de picnic, focul fiind de regulă interzis. Printre zonele cunoscute se numără Parcul Carmen Sylva (Doina), Parcul Uzinei și Parcul Karlsruhe, unde regulile sunt stricte și aplicate frecvent.

La Iași, grătarul este mai des acceptat în zone precum Ciric, o importantă zonă de agrement, Pădurea Bucium în anumite sectoare și zona Hadâmbu, situată în afara orașului și foarte folosită în special în perioadele de sărbătoare.

În Constanța, există atât spații amenajate, precum zona Doraly și Poarta 6, unde sunt organizate locuri de picnic, cât și variante din afara orașului, cum este zona Valu lui Traian, frecvent utilizată pentru astfel de activități.

În Craiova, opțiunile legale sunt bine cunoscute și includ Parcul „Hanul Doctorului”, zona Bariera Vâlcii, precum și ieșirile către Geormane și Stațiunea Victoria, locuri preferate pentru petrecerea timpului liber în aer liber.

În mediul rural, grătarul este, în general, mai ușor de realizat legal, însă acest lucru este valabil doar în anumite condiții clare. În astfel de zone, focul poate fi făcut în curtea unei persoane, dar numai cu acordul proprietarului, pe teren privat sau în spații precum pensiuni și cabane. Sunt permise campingurile și bazele de agrement, precum și acele zone rurale în care proprietarul își exprimă explicit acordul pentru utilizarea focului.

Chiar și în mediul rural, libertatea vine la pachet cu responsabilitate. Focul nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat și este strict interzis să fie aprins pe câmp, pe terenuri agricole sau în apropierea vegetației uscate, fără măsuri de siguranță adecvate. Aceste situații pot deveni periculoase și pot atrage sancțiuni serioase.

Autoritățile române sunt foarte stricte atunci când vine vorba despre folosirea focului deschis în locuri nepermise, iar amenzile pot fi considerabile în funcție de situație și de gravitatea faptei.

În parcuri sau în zone neamenajate din oraș, amenzile se situează, de regulă, între 3.000 și 6.000 de lei, în funcție de context și de intervenția autorităților locale. În păduri sau în alte zone naturale neamenajate, amenzile sunt și mai mari, variind între 2.000 și 7.500 de lei, cu valori suplimentare în cazul ariilor protejate, unde regulile sunt mai stricte.

Chiar și în mediul rural, nerespectarea regulilor poate atrage sancțiuni. Dacă focul este făcut pe teren agricol, pe câmp sau este lăsat nesupravegheat, amenzile pot ajunge între 3.000 și 6.000 de lei, mai ales atunci când există risc de incendiu sau când sunt deranjați vecinii.