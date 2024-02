FC Rapid a emis un comunicat prin intermediul rețelelor de socializare duminică, exprimându-și stupefacția față de comportamentul antrenorului echipei Oțelul Galați, Dorinel Munteanu, care a folosit termenul „bronzați” pentru a descrie unii dintre suporterii rapidiști, în urma meciului de sâmbătă seară.

Duminică dimineața, în emisiunea Digisport Matinal, Dorinel Munteanu a declarat că nu consideră formularea sa drept rasistă și a subliniat că a fost el însuși jignit de fanii giuleșteni.

„Dacă urmăriți interviul și pe domnișoara care m-a intervievat, mi-a menționat câțiva suporteri care au stați în spatele băncii de rezerve și mi-au adresat tot felul de injurii și provocări pe tot parcursul meciului. Nu cred că termenul „bronzați” este rasist, însă mai grele sunt cuvintele care mi-au fost adresate mie, împiedicându-mă să-mi desfășor activitatea de antrenor. Am menționat aceste incidente și arbitrului rezervei pentru a fi consemnate în raportul meciului. Apreciem suporterii Rapidului, dar acei indivizi care au stat în spatele băncii de rezerve nu onorează acest club. Nu este vorba de sancțiuni sau de eliminarea lor din galerie, este vorba despre comportamentul lor și reputația lor, precum și a suporterilor și galeriei, dintre care am mulți prieteni. Acei oameni, fie că sunt 3, 4, 5 sau 10, au arătat răutatea lor. După ce am marcat golul, au aruncat cu sticle de whiskey, nu știu dacă ați observat. Acest lucru poate fi confirmat de oricine a fost lângă mine și a încercat să-i calmeze. Acesta este respectul pe care îl au față de mine și față de tot ce am realizat în fotbalul românesc”, a afirmat Dorinel Munteanu în cadrul emisiunii Digisport Matinal.